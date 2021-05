Meißen

Die Jahnhalle in Meißen bekommt Fördermittell vom Bund. Das geht aus der jüngsten Pressemitteilung des Bundestages hervor. Damit ist zumindest ein Teil der Sanierung des brach liegenden Areals gesichert.

„Ich bin begeistert, dass dieser wichtige weitere Schritt bei der Umsetzung des Jahnhallen-Projektes möglich wird,“ sagte der Meißner Bundestagsabgeordnete Thomas de Maizière. Der Haushaltsausschuss des Bundestag hatte am Mittwoch die Projektliste des Denkmalschutz-Sonderprogramms beschlossen. Für das Programm sind 70 Millionen Euro vorgesehen. Rund 194 000 Euro davon sollen in das Jahnhallen-Areal in Meißen fließen.

Jahnhalle seit 2017 im Besitz der Bürgerstiftung Meißen

Die Bürgerstiftung Meißen hat das verfallene Gebäude und das umliegende Gelände im Jahr 2017 von der Stadt erworben – mit dem Ziel, das Areal als Bewegungslandschaft zu reaktivieren. „Wir haben die Jahnhalle für einen Euro gekauft, aber müssen zwei Millionen Euro investieren“, sagte Vorstandsvorsitzende Ina Heß den DNN. Mit der Förderung durch den Bund ist nun ein nicht unerheblicher Teil der Sanierungsgebühren gedeckt.

Die Jahnhalle in Meißen wurde mithilfe bürgerschaftlichen Engagements im Jahre 1895 im Jugendstil errichtet. Bis zur Schließung im Jahr 2005 diente das Areal als öffentlicher Sport- und Bewegungsraum und war Vereinsheimat des TSV Meißen e.V. Sowohl das Gebäude als auch das umliegende Gelände stehen unter Denkmalschutz.

Auch bei der aktuellen Sanierung begrüßt die Bürgerstiftung Meißen bürgerliche Teilhabe, damit die Jahnhalle wieder zum Begegnungsort für Bürgerinnen und Bürger wird. In den vergangenen Jahren haben die Eigentümer tonnenweise Schutt aus dem Areal entfernt, einen neuen Betonboden aufgetragen, Elektro- und Stromanschlüsse angelegt und einige Holzträger restauriert.

Crowdfunding-Kampagne soll Dachsanierung finanzieren

Das nächste große Projekt ist das Dach. Dafür sammelt die Bürgerstiftung bereits seit März Spenden in Form einer Crowdfunding-Kampagne. Auf diesem Wege sind bereits rund 7950 Euro eingegangen. Laut eigenen Angaben hat die Bürgerstiftung die benötigten Eigenmittel zur Dachsanierung bereits erreicht. Nötig sind dazu 17 500 Euro. „Das Dach der Jahnhalle kann nun saniert werden“, schreibt die Bürgerstiftung auf ihrer Homepage. Momentan wohnen dort aber noch Fledermäuse. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde könne die Dachsanierung im Sinne des Artenschutzes voraussichtlich im August starten.

Bis Ende 2022 sollen sowohl die Jahnhalle als auch der umliegende Bewegungs- und Bürgerpark weitestgehend fertig sein. Auf dem Areal geplant sind ein Indoor-Bewegungsraum, ein Multifunktionsraum für Kleingruppen und ein Sport-, Freizeit- und Spielplatzgelände im Außenbereich. Im Obergeschoss der Jahnhalle soll zudem ein Co-Working-Space als Arbeitsfläche entstehen. Die Förderung des Vorhabens hat der Bund in seiner Pressemitteilung so begründet: „Die vom Eigentümer und Träger der Maßnahme, der Bürgerstiftung Meißen, verfolgten Ziele werden zweifelsohne das städtische Leben bereichern.“

„Sozialer und kultureller Leuchtturm und naturnahes Kleinod“

„Das ist ein besonders schönes Vorhaben“, sagt Thomas de Maizière, „weil es mit außergewöhnlichem bürgerschaftlichem Einsatz vorangetrieben wird, dabei alle Altersstrukturen von Jung bis Alt erreicht und sowohl für Einwohner als auch Touristen attraktiv ist.“ Das Bau- und Bodendenkmal soll demnach nicht nur als ein „sozialer und kultureller Leuchtturm“ dienen, sondern auch als „naturnahes Kleinod“ für Bürger und Besucher.

Mit der Stadt hat die Bürgerstiftung vereinbart, dass bis zum 31. Dezember 2022 rund 75 Prozent der Fördermittel investiert sein sollen. So soll in Meißen verhindert werden, dass das brachliegende Grundstück nach einem Eigentümerwechsel weiter verfällt.

Von Sabrina Lösch