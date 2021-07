Jahnhalle: Bürgerstiftung Meißen sucht kreative Vorschläge von Kindern

Meißen

Ein Slackline-Treff, eine Kinderbaustelle oder ein Fußballfeld: Was wünscht sich die junge Generation auf dem Jahnhallen-Areal in Meißen? Das möchte die Bürgerstiftung Meißen mithilfe eines Kreativwettbewerbs herausfinden. Im Rahmen des Projektes „Quartiersentwicklung Jahnhallen-Areal“ entwickelt die Bürgerstiftung ein Konzept, um aus der Brache einen Sport- und Bürgertreffpunkt entstehen zu lassen. Das soll unter Einbeziehung der Bürger passieren.

Dazu fand von Ende April bis Mitte Juni eine Bürgerbefragung statt. Die Ergebnisse sind auf der Homepage der Bürgerstiftung Meißen abrufbar. An der Befragung nahmen größtenteils Personen zwischen 31 und 60 Jahren teil. Nun möchte die Bürgerstiftung auch die Ideen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen einholen – und veranstaltet dazu einen Kreativwettbewerb.

Kreative Ideen bis zum 5. September einsenden

Unter dem Motto „Mein perfekter Tag auf dem Jahnhallen-Areal“ können Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Schulen oder auch Vereinsgruppen ihre Ideen einreichen. Einsendeschluss ist der 5. September. Erlaubt sind gemalte Bilder, das geschriebene Wort auf einem Blatt Papier, gebastelte Modelle, Videos oder andere kreative Wege, den perfekten Tag darzustellen.

Beschränkungen oder Vorschriften gibt es bei dem Kreativwettbewerb nicht. Jedem eingereichten Beitrag muss lediglich das ausgefüllte und unterschriebene Teilnahmeformular beiliegen, das ebenfalls auf der Homepage abrufbar ist.

„Die eingereichten Beiträge fließen inhaltlich in die Konzepterstellung zur Belebung des Jahnhallen-Areals als Quartierszentrum ein“, heißt es in der Ausschreibung der Bürgerstiftung Meißen. Die Einsendungen werden am 12. September zum Tag des offenen Denkmals auf dem Areal ausgestellt und prämiert.

Erkundungstouren auf dem Areal möglich

Für all jene, denen das Jahnhallen-Areal nicht bekannt ist, bietet die Bürgerstiftung eine Schnitzeljagd auf dem Gelände an. Die Erkundungstour dauert etwa eine Stunde. Damit soll den Kindern und Jugendlichen gezeigt werden, welche Rahmenbedingungen auf dem Areal vorherrschen und welche Möglichkeiten für Sport und Spiel bereits vorhanden sind.

Zum Abschluss der Schnitzeljagd gibt es für die Gruppen Obst und gesunde Snacks. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung per Mail an info@buergerstiftungmeissen.de oder telefonisch unter 01525/2805861 notwendig.

Raum für Spielplatz, Café und soziale Projekte

Die Bürgerbefragung zum Jahnhallen-Areal zeigte, dass sich viele der Befragten einen Spielplatz, individuelles Sporttreiben, ein Café und Sport- und Gesundheitskurse wünschen. Auch soziale Projekte fanden Zuspruch. Raumvermietung und Co-Working-Spaces hingegen fanden nur wenige der Befragten wünschenswert.

Die Bürgerstiftung Meißen wollte mit der Befragung auch herausfinden, wie zufrieden die Meißner mit dem Freizeitangebot in der Stadt sind. Lediglich 9 Prozent der Befragten gaben an, mit dem Angebot zufrieden oder eher zufrieden zu sein. 62 Prozent gaben an, nicht oder eher nicht zufrieden zu sein. 93 Personen füllten den Fragebogen zur digitalen Bürgerbefragung vollständig aus.

Einsendungen zum Kreativwettbewerb sind per Mail an info@buergerstiftung-meissen.de, postalisch an Bürgerstiftung Meißen, Rauhentalstraße 50, 01662 Meißen oder nach Absprache persönlich im Büro der Bürgerstiftung an der Burgstraße 9 in Meißen möglich.

Von Sabrina Lösch