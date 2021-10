Großdobritz/Niederau

Jäger und Bauern aus dem Landkreis Meißen berichten aktuell von Wolfssichtungen im Bereich Großdobritz, Gröbern und Buschhaus in der Gemeinde Niederau.

Bislang nur vereinzelte Sichtungen

Die Fachstelle Wolf beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) könne diese Sichtungen bislang nur schwer beurteilen, hieß es auf Nachfrage. Es lägen der Behörde vereinzelte Hinweise vor. „Daraus lässt sich nicht schließen, dass sich in dem Waldgebiet zwischen Moritzburg und Weinböhla ein territoriales Paar oder ein Rudel etabliert hat.“

Die Region ist beliebtes Ausflugsgebiet mit vielen Spaziergängern und Reitern in den Wäldern und zudem recht dicht besiedelt. Wölfe gelten gemeinhin als scheu.

Dieses Jahr noch keine Hinweise zu gerissenen Nutztieren

Aus diesem Jahr lägen dem Landesamt auch noch keine Hinweise zu gerissenen Nutztieren aus dem Bereich vor. „Im vergangenen Jahr gab es etwas nördlich des Gebietes drei Risse, die dem Rudelterritorium Raschütz zuzuordnen sind: in Priesterwitzer Ortsteil Dahlewitz und in Quersa jeweils im September 2020 und in Großenhain im April 2020“, so die Fachstelle.

Ein Landwirt berichtete den DNN von einem Rehkadaver, der vor einigen Monaten „halb aufgefressen“ auf einem Acker in der Gemarkung Gröbern gelegen habe.

Fachstelle bittet um Mitteilung von Sichtungen

Die Fachstelle Wolf bittet ausdrücklich die Bevölkerung und die Jägerschaft um Hinweise zu mutmaßlichen Sichtungen. Derzeit seien diese aus der Region Moritzburg/Niederau noch „übersichtlich“, hieß es. Man könne vermutete Wölfe seit August auch online melden. Nur durch die Mithilfe der Menschen vor Ort sei ein zuverlässiges Wolfsmonitoring möglich.

Wolfsstatus in Region Moritzburg/Weinböhla unklar

Bisher gilt in der betroffenen Region der Wolfsstatus als „unklar“. Dass zumindest einzelne Wölfe durch Wald und Flur zwischen Niederau, Moritzburg und Radeburg streifen, ist hingegen unstrittig. Die Fachstelle hat Beweise: „Aus dem Waldgebiet bei Bärwalde gibt es ein Fotofallenbild vom 25.4.2021 (Jährling) und ein weiteres Fotofallenbild (Altwolf) vom 12.11.2020 bei Niederau.“ Zudem habe es im vergangenen November einen Fotonachweis bei Diesbar-Seußlitz und Ende Dezember 2020 eine Sichtungsmeldung aus Jessen gegeben.

Tiere auf Erkundungstour

Diese Orte grenzen dort an, wo Bauern und Jäger aktuell Hinweise auf Wölfe haben. „Sichtungen lassen sich durch abwandernde Tiere oder durch Tiere auf Erkundungstour erklären“, heißt es von den Wolfsexperten aus dem Landesamt. „Es ist durchaus plausibel, dass es in Gebieten, die an etablierte Wolfsterritorien anschließen, auch Bereiche gibt, die zwar regelmäßig von wandernden oder herumstreifenden Tieren aufgesucht werden, aber nicht für eine dauerhafte Etablierung beziehungsweise Reproduktion genutzt werden.“

Verwechslungen mit Wolfshund und anderen Tieren

Die Fachstelle gibt aber auch zu bedenken, dass Erfahrungen aus dem Monitoring immer wieder einmal zeigten, dass es bei Sichtungen in einzelnen Fällen durchaus auch zu Verwechslungen mit anderen Tieren oder Hunden, wie dem Tschechoslowakischen Wolfshund, kommen könne.

Gesicherte Vorkommen im Landkreis Meißen sind den Angaben zufolge aus dem Raum Raschütz und der Gohrischheide bekannt. „Grenzübergreifend zum Landkreis Bautzen liegen die Territorien der Rudel Königsbrücker Heide und Laußnitzer Heide.“ Von dort könnten als Tiere auf Wanderschaft in die Großenhainer Pflege und das Waldgebiet bei Moritzburg und Niederau vordringen.

Weinböhla hat Wolfsdenkmal

Dass Wölfe in der Region einst heimisch waren, beweist das Wolfsdenkmal von Weinböhla. Es erinnert an eine Treibjagd des sächsischen Hofes Anfang der 17. Jahrhunderts. Laut Gemeinde Weinböhla soll der letzte Wolf – zumindest vor seiner Rückkehr in der Gegenwart – im Friedewald 1750 gesehen worden sein.

Von Lars Müller