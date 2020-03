Ein 67-Jähriger aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er und seine Frau befinden sich in häuslicher Isolation. 34 weitere Personen sind ebenfalls in Quarantäne. Auch aus Thüringen wurde ein Fall gemeldet. Am Dienstag sollen weitere Ergebnisse aus Sachsen kommen.