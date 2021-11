Integrative Kita wechselt von Meißen nach Niederau

Niederau

Die Kindertageseinrichtung „Wichtelburg“ in Meißen wechselt zum Jahresbeginn 2022 in die Gemeinde Niederau. Damit wird die AWO Integrative Kindertageseinrichtung umbenannt und heißt fortan „Niederauer Entdecker“. Sachsenweit ist ein solcher Wechsel bislang einzigartig, wie die Einrichtung mitteilt.

Bedarf in Kitas in Meißen und Niederau verschiebt sich

Der Wechsel sei notwendig gewesen, da sich der Bedarf an Kitaplätzen in beiden Gemeinden verschoben habe. In Meißen sei die Nachfrage gesunken, gleichzeitig in Niederau durch die vielen zugezogenen Familien gestiegen. Mit dem Wechsel sei eine passende Lösung gefunden, sodass keine Einrichtung geschlossen werden muss.

Den entsprechenden Vertrag unterzeichneten Niederaus Bürgermeister Steffen Sang, Meißens Bürgermeister Markus Renner und Claudia Grüneberg, Geschäftsführerin der AWO Kinder- und Jugendhilfe bereits Ende Oktober. „Dieser besondere Prozess wurde nur durch die intensive und konstruktive Zusammenarbeit der drei beteiligten Partner möglich“, sagt Meißens Bürgermeister Markus Renner.

Für die Kita in Meißen ändert sich durch den Wechsel wenig: Sie bleibt mit demselben Team in der Einrichtung an der Smetanastraße 20. Lediglich Neuaufnahmen erfolgen nur noch aus Niederau. Für die Eltern neu: Der Kita-Beitrag richtet sich künftig nach der Satzung der Gemeinde Niederau. Außerdem kann sich die Aufteilung von Krippen- und Kindergartenplätzen verschieben. Das hänge vom Bedarf in Niederau ab, heißt es in einer Mitteilung des Trägers.

Für das neue Jahr hat die Gemeinde Niederau zusammen mit der AWO bereits einige Pläne. So soll die Fassade saniert werden. Auch in Terrasse und Heizanlage will man investieren. Die Kita in Meißen hat 60 Plätze, davon drei integrative für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Von SL