IndustriePark Oberelbe: Gewerbegebiet wird umgeplant

Pirna

Das Projekt Industriepark Oberelbe (IPO) wird nicht wie geplant umgesetzt. Grund dafür: Im August wurden zahlreiche Anliegen und Befürchtungen an den IPO-Zweckverband herangetragen. Mit Tausenden Stellungnahmen haben die Gegner ihren Bedenken zum Großprojekt Nachdruck verliehen. Die schiere Fülle an Wortmeldungen wurde nun mit Unterstützung von externen Experten weitestgehend ausgewertet.

Weniger Fläche für das Gewerbegebiet

Eine Schlussfolgerung aus der Bürgerbeteiligung: Der IPO soll kleiner werden. Am Donnerstag teilte die Stadt Pirna den Vorschlag mit, dass auf einige Flächen verzichtet werden solle. In einer abgespeckten Variante soll sich lediglich auf die Teilflächen C und D bei Pirna konzentriert werden. Neben dem Teilgebiet Dohna, soll auch die Teilfläche B bei Großsedlitz vorerst nicht weiter entwickelt werden, heißt es aus der Pirnaer Stadtverwaltung. Entsprechende Varianten sollen den beschlussgebenden Gremien demnächst vorgelegt werden.

Anzeige

„Es ist keine Rolle zurück, sondern ein Schritt in Richtung Realisierung“, heißt es aus der Pirnaer Stadtverwaltung. Schon von Anfang an habe der gemeinsame Weg mit den Bürgern im Fokus gestanden. Der Bürgermeister von Heidenau und IPO-Zweckverbandsvorsitzender Jürgen Opitz ( CDU) fügt hinzu: „Die Grundlage für den Erfolg dieses Wirtschaftsprojektes war immer ein stimmiges und anerkanntes Konzept. Nicht umsonst haben wir von Anfang an um aktive Mitarbeit gebeten. Dass Bürgerbeteiligung, wenn sie konstruktiv geführt wird, auch etwas bringt, haben wir mit diesen Überlegungen bewiesen. Ich bin überzeugt, dass die Konzentrierung auf die von Anfang an als Filetstücken bezeichneten Flächen dieses Projekt zum Erfolg führen wird.“

Wirtschaftlicher Leuchtturm oder Umweltsünde?

Ob Gegner oder Befürworter, beide Seiten berufen sich auf die Lebensqualität. Die Gegner bezweifeln die wirtschaftlichen Anreize des Projekts. Stattdessen sehen sie einen erheblichen Eingriff in die Natur. Beispielsweise gefährde die Bodenversiegelung die Region, so die Bürgerinitiative „IPO stoppen“. Durch ei­ne Asphaltwüste befürchten sie Überschwemmungen und verminderte Grundwasserentstehung. Au­ßerdem verschandele ein Industrie- und Gewerbepark die Gegend durch Luft-, Lärm- und Lichtverschmutzungen.

Für die Befürworter ist der IPO eine Investition in die Zukunft. Mit dem Gewerbegebiet verschaffe sich die Region wirtschaftliche Stabilität. Für den Fall, dass sich Hightech- oder Großunternehmen wie Bosch im Landkreis ansiedeln, wurde zwischenzeitlich mit bis zu 3000 neuen Ar­beitsplätzen gerechnet. Wirtschaftlich bieten sich die grünen Brachflächen entlang des Autobahnzubringers 172a und in der Nähe zur A 13 an, so die Befürworter.

Kommende IPO-Zweckverbandssitzung abgesagt

Ob die Flächenreduzierung der Anfang vom Ende des Projekts ist oder das Projekt weiter vorantreibt, wird sich wohl frühestens im November zeigen. Zunächst haben sich zwei Pirnaer Stadträte durchgesetzt. Sie haben im Strategie- und Finanzausschuss den entsprechenden Weisungsbeschluss in den Stadtrat vertagt. Das heißt, über die konkrete Fortführung des Projekts wird erst einmal im Stadtrat von Pirna diskutiert. Und der tagt erst wieder nach den Herbstferien. Bis der Weisungsbeschluss zum IPO nicht auf der Tagesordnung des Stadtrates behandelt wurde, gibt es auch keine Handlungsmöglichkeit für den IPO-Zweckverband. Seine geplante Sitzung am 12. Oktober fällt aus.

Von Sören Hinze