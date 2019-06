Radebeul

In einer Woche möchte der Kasper seine Lieblingsspeise, Omas Eierplinsen, in Radebeul-Ost selbst brutzeln. Doch in der Küche bekommt er plötzlich ungebetenen Besuch. Der Teufel erscheint höchstpersönlich. Was der Beelzebub wohl vom Kasper will? Die Antwort auf die Frage weiß Puppenspielerin Cornelia Fritzsche und sie erzählt sie am 23. Juni 2019 bei der 32. Radebeuler Kasperiade.

Am Sonntag in einer Woche kommen große und kleine Freunde des Puppentheaters im Kulturbahnhof, auf dem Bahnhofsvorplatz, in der Friedrich-Schiller-Grundschule und in den Sidonienhöfen in Radebeul-Ost auf ihre Kosten. Auf der diesjährigen Kasperiade präsentieren neun Figurentheater aus ganz Deutschland auf neun Bühnen ihre humorvollen und abenteuerlichen Inszenierungen. 31 Aufführungen sind es an diesem Tag insgesamt. Ob Handpuppen, Marionetten oder Knetfiguren – „das Theatergenre des Puppenspiels ist in seiner Breite und Vielfalt zu erleben“, berichtet Helmut Raeder, der seit diesem Jahr die künstlerische Leitung inne hat. Rund 1200 Besucher kamen im vorigen Jahr.

In der Zeit von 10 bis 18 Uhr gibt es neben den Puppentheatervorstellungen rund um den Kulturbahnhof noch viel mehr zu erleben. Die Sidonienstraße wird gesperrt und zu einer Spielstraße. Kleine Feuerwehrmänner und -frauen können eine Runde in einem echten Feuerwehrauto mitfahren. Spielgeräte laden zum Toben, Bastelangebote zum kreativen Entfalten und eine Bewegungsbaustelle zum Experimentieren ein. Zudem findet wieder ein Familienflohmarkt statt, bei dem Spielzeug und Kinderkleidung ein neues Zuhause suchen.

Aus dem Programm der 32. Radebeuler Kasperiade Sonntag, 23. Juni 2019, 10-18 Uhr, im und um den Radebeuler Kultur-Bahnhof Figurentheater Cornelia Fritzsche: „In Kaspers Küche ist der Teufel los“ – 11.30, 12.30, 14.30, 16.30 Uhr Wolfsburger Figurentheater Compagnie: „Der Froschkönig“ – 10.30, 13, 15 Uhr Wolfsburger Figurentheater Compagnie: „Benni passt auf“ – 11.30, 13.30, 15.30 Uhr TheaterGeist: „Du hast angefangen! Nein Du!“ – 11, 13, 15 Uhr FigurenTheaterKünster: „Die Bremer Stadtmusikanten“ – 11, 12.30, 15 Uhr Tearticolo: „GLOBBO, oder: Ein fröhlicher Weltuntergang“ – 11.30, 14, 16.30 Uhr Dornerei – Theater mit Puppen: „Superwurm“ – 11.30, 14, 16 Uhr Theater Fusion: „sommerheiß & erdbeerEis“ – 12, 14.30, 16 Uhr Die Artisanen: „Der kleine Angsthase“ – 12, 13.30, 16 Uhr Figurentheater Gingganz: „Circus, Circus“ – 10.30, 13, 15.30 Uhr Außerdem: Kapelle Elbzigeuner, Bastelangebote, Kinderzirkus, Familienflohmarkt, Mitspielaktionen Tageskarte: Erwachsene sieben, Kinder vier Euro

Von Silvio Kuhnert