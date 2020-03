Radebeul

Autofahrer sollten auf der Meißner Straße in Radebeul-Ost ab kommender Woche Tempo 50 einhalten, wenn sie nicht geblitzt werden wollen. Seit einigen Tagen steht an der Ecke zur Forststraße in Höhe der Eisdiele Keyl eine Säule am Fahrbahnrand. Noch ist sie von einer schwarzen Folie umhüllt. Darunter befindet sich ein neuer „Starenkasten“, wie die Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage informierte. Dieser geht in der nächsten Woche in Betrieb und blitzt Raser in Fahrtrichtung Dresden und Autobahnbrücke.

Die Installation eines fünften Blitzers im Stadtgebiet hatte die Lößnitzstadt bereits im vorigen Jahr angekündigt. Nach fünf Jahren war der Vertrag mit Blitzerbetreiber Jenoptik abgelaufen und musste im Sommer 2019 neu vergeben werden. Dabei hat sich die Stadtverwaltung dafür entschieden, gleich den Standort in Radebeul-Ost hinzuzunehmen. „Dort ist die Straße sehr breit und gerade, weshalb in Richtung Dresden oft sehr zügig gefahren wird“, nannte Ingolf Zill, der im Rathaus für Verkehrsangelegenheiten zuständig ist, als Grund. Für vier Jahre mit einer Option auf ein weiteres wurden mit Jenoptik für die Bruttoauftragssumme von 904 400 Euro die neuen Verträge geschlossen. In diesem Jahr erwartet Radebeul Einnahmen von insgesamt 1 044 500 Euro durch Bußgelder von Rasern und Falschparkern.

Von S.K.