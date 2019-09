Heidenau

Die Bürgermeisterwahl in Heidenau hat sich zu einem Duell zugespitzt. Nach dem ersten Wahlgang am Sonntag nehmen die beiden Stadträtinnen Daniela Lobe ( Die Linke) und Annette Denzer-Ruffani ( FDP) ihren Hut aus dem Ring und stellen sich beim entscheidendenden Urnengang am 22. September dieses Jahres nicht mehr dem Wählervotum. Damit entscheidet sich zwischen Amtsinhaber Jürgen Opitz ( CDU) und dem unabhängigen Bewerber Uwe Dreßler, wer die Geschicke der Elbestadt die nächsten sieben Jahre lenkt.

Der unabhängige Kandidat Uwe Dreßler ist im Wahlkampf bislang nicht weiter in Erscheinung getreten. Er möchte nun aber mit Plakaten und Programm in die Offensive gehen. Quelle: Daniel Förster

Am Sonntag konnte keiner der Bürgermeisterkandidaten die im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erringen. Amtsinhaber Opitz fehlten nur 47 Stimmen zum Sieg. Bei entscheidenden Urnengang in nicht mehr ganz drei Wochen reicht die einfache Mehrheit.

„Die Männer sollen es unter sich ausmachen“

Bürgermeister Opitz geht mit einem deutlichen Vorsprung ins Rennen. Er erhielt am vergangenen Sonntag 49,4 Prozent beziehungsweise 4033 Stimmen. Von seinen drei Herausforderern konnte Dreßler mit 22,2 Prozent oder 1813 Stimmen das beste Ergebnis erzielen. Linke-Stadträtin Lobe kam auf 1245 Stimmen (15,3 Prozent) und FDP-Stadträtin Annette Denzer-Ruffani auf 1068 (13,1 Prozent). Die Wahlbeteiligung betrug 61,8 Prozent.

„Die Männer sollen es unter sich ausmachen“, sagte Denzer-Ruffani am Montag. Sie möchte ihren Fokus nun auf die Stadtratsarbeit lenken und in dem Gremium versuchen, für ihre Ziele Mehrheiten zu finden. Durch die 1068 Stimmen fühlt sie sich in ihrem Mandat bestärkt. Die FDP hat zwei Sitze im Stadtrat inne. Eine Wahlempfehlung gibt Denzer-Ruffani ihren Wählern nicht.

Auch ihre Ratskollegin Lobe spricht sich für keinen der beiden verbleibenden Bewerber aus. Sie bedankt sich bei ihren Wählerinnen und Wählern für das entgegengebrachte Vertrauen. Als Bürgermeisterkandidaten konnte sie für die Linkspartei ein deutlich besseres Ergebnis einfahren, als die Genossen bei der Landtagswahl erhielten. Bei der Wahl zum Landesparlament fuhr die Linke in Heidenau nur 790 Zweitstimmen, das waren 9,5 Prozent, ein.

Konträre Standpunkte zum Industriepark Oberelbe

Beim Duell Opitz gegen Dreßler treffen zwei einstige Parteifreunde aufeinander. Während der 63-Jährige Opitz etliche Jahre dem CDU-Stadtverband vorstand, kehrte der 56 Jahre alte Dreßler den Christdemokraten im Jahr 2011 den Rücken. Bis 2009 saß der selbstständige Kaufmann für die Union sogar im Stadtrat. Bislang ist Dreßler im Wahlkampf nicht weiter in Erscheinung getreten. Im Gegensatz zu den drei anderen Kandidaten war im Stadtbild kein Plakat von ihm zu finden. „Das wird sich nun ändern“, kündigt Dreßler an, der jetzt in der heißen Wahlkampfphase in die Offensive gehen möchte. Nicht nur Wahlplakate möchte er aufhängen, sondern auch sein Wahlprogramm an Heidenauer Haushalte verteilen.

In einem Punkt stehen sich Opitz und Dreßler konträr gegenüber. Während das Stadtoberhaupt den geplanten Industriepark Oberelbe (IPO) entlang des Autobahnzubringers B172a befürwortet, lehnt sein Herausforderer das interkommunale Großprojekt mit den Nachbarstädten Pirna und Dohna ab. „Das Thema IPO hat dafür gesorgt, dass ich im ersten Wahlgang nicht den Durchmarsch gemacht habe“, ist sich Opitz sicher. Denn im Stadtteil Großsedlitz, auf dessen Flur das Gewerbegebiet mit entstehen soll, kam er nur auf rund 40 Prozent der Stimmen. Über das nicht ganz unumstrittene Vorhaben soll es im nächsten Jahr eine Bürgerabstimmung geben.

Von Silvio Kuhnert