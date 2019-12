In Großröhrsdorf werden Heilige Familien aus der ganzen Welt gezeigt

Dresden/Großröhrsdorf

Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus über die mehr als hundert ungewöhnlichen Weihnachtskrippen aus aller Welt, die eine Ausstellung noch bis 2. Februar 2020 im Heimatmuseum in Großröhrsdorf zeigt. Gesammelt hat sie Norbert Littig, 63, evangelischer Pfarrer im Vorruhestand.

Die Fülle der Varianten scheint unerschöpflich: Hier eine aus Kenia, gefertigt aus Bananenblättern, eine aus Tansania in einem Baumstamm. Zwei Krippen aus Filz, die eine aus Island, die andere aus Bethlehem, dem Geburtsort Christi stammend. In Russland werden Krippenfiguren aus Besenstielen gedrechselt, auch als Matrjoschkas oder als rotes Ei aus der St. Petersburger Werkstatt von Peter Carl Fabergé. Die winzigsten in der Sammlung passen in eine Streichholzschachtel, in die Schale einer Walnuss oder in eine Mohnkapsel.

In der Krippe von Beduinen wiederum sind Maria und Josef palästinensische Flüchtlinge, denen sie in Jordanien Schutz gewähren. „Man sieht: Die Krippen haben auch mit der harten Realität zu tun“, sagt Norbert Littig. „Gott ist immer auf Seiten der Ausgegrenzten.“

