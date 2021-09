In Glashütte zweiter Wahlgang bei Bürgermeisterwahl nötig

Glashütte

In der Uhrenstadt Glashütte und den 15 Ortsteilen sind am 17. Oktober 2021 die rund 5500 wahlberechtigen Einwohner erneut aufgerufen, über ihren künftigen Bürgermeister zu entscheiden. Bei der Wahl des Gemeindeoberhauptes am Sonntag erreichte keiner der drei Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit. Deshalb ist ein zweiter Wahlgang nötig.

Nach dem vorläufigen Wahlergebnis entfielen auf Sven Gleißberg 44,8 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Der 38-jährige Bankkaufmann aus Schlottwitz, der zunächst als Privatkundenbetreuer und seit fünf Jahren als Personalratsvorstand bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden arbeitet, war als Parteiloser angetreten, wird jedoch von der CDU unterstützt.

Der 55-jährige Kfz-Meister Tilo Bretschneider aus Glashütte, der für die AfD im Gemeinde- und im Kreistag sitzt, bekam 31,4 Prozent der Stimmen.

Kandidatur zurückgezogen – doch 24 Prozent der Stimmen

Steffen Barthel (Freie Wählergemeinschaft Johnsbach), 55 Jahre alt, aus Johnsbach, Verkaufsleiter bei der Reinholdshainer Raiffeisen Handels GmbH hatte seine Kandidatur einen Monat vor dem Wahltermin zurückgezogen – aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen, wie er sagt. Dennoch stimmten 23,8 Prozent der Wähler für ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 81 Prozent.

Bisheriger Bürgermeister wechselte nach Pirna

Die Bürgermeisterwahl in Glashütte war notwendig geworden, weil der bisherige Glashütter Rathauschef Markus Dreßler (CDU) Ende Juni 2021 seinen Sessel geräumt hatte. Der 45-Jährige ist nach Pirna gewechselt und seit dem Sommer Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen und Schulen sowie als Bürgermeister Stellvertreter des Oberbürgermeisters in der Sandsteinstadt. Diplom-Verwaltungswirt Dreßler war seit Juli 2008 Stadtchef in der Uhrenstadt. Er hatte jedoch zum Schluss im Stadtrat zusehends an Rückendeckung verloren und sich auf die Stelle in Pirna beworben.

Von Daniel Förster