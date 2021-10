Ebersbach/Radeburg

„Die ersten Pflanzen sind da“, sagt Constantin von der Groeben. Daraus züchte man nun die Mutterpflanzen, die man für den kommerziellen Anbau von Cannabis benötigt, erzählt der Mitbegründer und Geschäftsführer des Pharmaunternehmens Demecan. Der Konzern beginnt in den nächsten Wochen in Ebersbach mit der Zucht von Cannabispflanzen für medizinische Zwecke. Der Freistaat Sachsen fördert den Anbau mit mehreren Millionen Euro.

Bei den Mutterpflanzen selektiert man solange, bis man zwei für den Anbau geeignete Sorten gefunden hat. „Da geht es um konstanten Wuchs, Ertrag und Cannabinoid-Gehalt“, sagt von der Groeben. Die beiden Pflanzensorten züchtet man anschließend durch Stecklinge kontinuierlich nach. Dazu laufen derzeit Absprachen mit der Arzneimittelbehörde und der Bundesopiumstelle.

Ernteziel: 990 Kilo Cannabis pro Jahr

Planmäßig ernten Mitarbeiter Anfang 2022 die ersten Blüten für das medizinische Cannabis und liefern es aus. 990 Kilogramm sollen jährlich an die vom Bund eingerichtete Cannabisagentur gehen.

Erst vergangene Woche hat man den Umbau des ehemaligen Schlachthofes zu einer Produktionsstätte mit Büroflächen und Labor von den Behörden abnehmen lassen. Nun fährt Demecan den Betrieb hoch und testet Sicherheitstechnik sowie Anlagen. Die Luftfilter laufen im Probebetrieb. „Die sorgen für einen Überdruck in den Räumen, damit keine Partikel in sie hineingetragen werden“, sagt der Geschäftsführer.

Medizinisches Cannabis seit 2017 in Deutschland legal

2017 gegründet, ist Demecan eines von drei Unternehmen, denen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte den Cannabisanbau in Deutschland erlaubt hat. Laut Bundesinstitut beträgt die insgesamt genehmigte Anbaumenge 10.400 Kilogramm medizinisches Cannabis – zunächst über vier Jahre verteilt. Neben dem Pharmaziekonzern aus Ebersbach dürfen auch Aphria RX aus Neumünster und das Unternehmen Aurora medizinisches Cannabis anbauen. Patienten dürfen sich seit 2017 Cannabis für medizinische Zwecke vom Arzt verschreiben lassen, etwa gegen Schmerzen bei Schwerkranken.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Cannabispflanzen wachsen in Ebersbach im Landkreis Meißen in vier speziell entwickelten und gesicherten Hallen, die für jeweils 1000 Pflanzen ausgerüstet sind. Laut von der Groeben sollen die Räume nun zeitversetzt in Betrieb gehen, damit auch bei möglichen Ausfällen kontinuierlich geerntet werden kann. Zunächst sollen rund 80 Beschäftigte in Ebersbach arbeiten. Von der Anzucht von Jungpflanzen über die Vermehrung bis hin zu Blüte und Weiterverarbeitung ist vieles Handarbeit.

Von Sabrina Lösch