In Coswig entsteht ein neues Logistikzentrum

Also doch ein Happy-End für das Gewerbegebiet zwischen dem Elbufer und dem Ortsteil Kötitz? In der Vergangenheit hat das Areal eher durch Brandstiftung und einen Großbrand vor zwei Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Über 100 Feuerwehrleute aus der ganzen Region waren über sieben Stunden mit dem Feuer in der ehemaligen Zellstofffabrik an der Emil-Hermann-Nacke-Straße beschäftigt. Danach stand die einsturzgefährdete Brandruine für 1,5 Millionen Euro zum Verkauf. Auch wenn die Gebäude nicht mehr zu gebrauchen sind, ist das 42 000 Quadratmeter große Areal jedoch sehr begehrt. Die Firma Garbe Industrial Real Estate will das Gebiet mit einem hochmodernen Logistikzentrum wieder wirtschaftlich attraktiv machen. Die Bauarbeiten starten noch in diesem Monat.

Mittlerweile ist an der Emil-Hermann-Nacke-Straße keine Spur mehr von der alten Zellstofffabrik zu finden. Das Gütersloher Unternehmen Hagedorn, das auf Abriss, Entsorgung und Sanierung spezialisiert ist, hatte das Industriegelände gekauft und wieder für die gewerbliche Nutzung auf Vordermann gebracht. Anschließend wurde die baufertige Fläche an das Hamburger Unternehmen „Garbe Industrial Real Estate“ verkauft, das Logistikimmobilien in ganz Deutschland unterhält.

Vor rund 30 Jahren wurde der Betrieb in der Zellstofffabrik eingestellt. Quelle: Stadt Coswig

Das Gelände ist bereits vermietet

24 Millionen Euro investieren die Hamburger nach eigenen Angaben in den Standort. Warum gerade Coswig für das Vorhaben ausgewählt wurde, erklärt der Garbe-Geschäftsführer mit dem hohen Bedarf an Logistikimmobilien im Großraum Dresden. „Die Grundstücke sind knapp, die Nachfrage nach verfügbaren Flächen ist deshalb extrem hoch“, betont Jan Dietrich Hempel. Das zeige auch die Tatsache, dass das „Multi-User-Warehouse“ bereits vor dem Spatenstich komplett vermietet ist. Obwohl, wie der Name vermuten lässt, das Objekt eigentlich für mehrere Unternehmen konzipiert ist, hat sich „Geodis“, eins der weltweit führenden Logistikunternehmen, das Gelände exklusiv gesichert. Der Mieter will in dem Neubau vor allem kontraktlogistische Dienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Hightech, Industrie, Konsumgüter, Automotive und Handel erbringen. Ausgestattet wird die Immobilie mit 20 Überladebrücken und zwei ebenerdigen Toren. Auf dem Außengelände entstehen Stellplätze für 62 Pkw und zwölf Lkw.

Auch die hervorragende Verkehrslage spielte bei der Wahl eine wichtige Rolle: 15 Kilometer nordwestlich von Dresden und mit unmittelbarer Anbindung an die neue Umgehungsstraße S 84 hat „Geodis“ dort sehr gute Bedingungen für den Lkw-Transport. Die sogenannte Elbtalstraße verbindet Meißen mit Dresden. Über die S 84 sowie die Bundestraße 6 Leipzig–Dresden und die Autobahn 4 Bad Hersfeld–Görlitz ist der Standort perfekt an das nationale und internationale Fernstraßennetz angebunden, heißt es von Garbe Industrial Real Estate. Das Unternehmen betreut rund 5 Millionen Quadratmeter Mietfläche in Deutschland und Europa mit einem Wert von 9,5 Milliarden Euro.

70 Arbeitsplätze entstehen in der Region

Auch im Rathaus ist die Freude über den Zuwachs groß. „Als Oberbürgermeister freue ich mich auch im Namen des Stadtrates, dass unsere Bemühungen der letzten Jahre zur Entwicklung von Gewerbegebieten erfolgreich sind“, kommentiert Coswigs Oberbürgermeister Thomas Schubert das Vorhaben. Um die 70 neue Arbeitsplätze entstünden in der Region durch Geodis. „Mit dieser großen und modernen Logistikanlage gelingt eine Neuansiedlung in Coswig, die nicht nur heutigen Kundenanforderungen gerecht wird, sondern auch Maßstäbe beim Umweltschutz setzt“, so der Oberbürgermeister weiter.

Beim Bau des Logistikzentrums soll das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen. Der Neubau entsteht auf einer wieder aufbereiteten Fläche und soll modernste energetische Standards erfüllen. Teile der Fassade sollen mit Pflanzen begrünt werden. Das Hallendach wird vollständig mit Photovoltaikanlagen versehen. So kann die Anlage direkt mit nachhaltigem Solarstrom versorgt werden. Für die Immobilie sei zudem die Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen geplant. Im Oktober soll das Logistikzentrum fertig sein.

