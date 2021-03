Im Wildgehege Moritzburg gibt es Nachwuchs.

Moritzburg

Im Wildgehege Moritzburg herrscht Frühlingsstimmung. Doch Gäste darf der Tierpark seit Anfang November nicht empfangen. So sind die Tiere dort gar nicht mehr an Besucher gewöhnt. „Das Verhalten der Tiere hat sich geändert. Zum Beispiel sind die Füchse ganz schreckhaft“, hat Wildgehegeleiter Ronald Ennersch beobachtet, der seinen Gästen gerne die tierischen Neulinge zeigen würde.

Gefahr droht vom Kolkraben

Nachwuchs gab es bei den Wildschweinen. Sie verstecken sich im Stroh und Unterholz. Etwa 20 bis 25 Frischlinge sind im Gehege dazugekommen. Zusammen mit dem Muttertier bilden sie eine Familie, genannt Rotte.

Das weibliche Oberhaupt der Familie muss immer aufmerksam sein. „Wenn die Bache nicht aufpasst, kommt der Kolkrabe“, erklärt Ennersch. Der Allesfresser hat es im ganzen Wildpark auf den Nachwuchs abgesehen. Die Wildschwein-Väter, genannt Basse oder Keiler, ziehen in der Regel nach der Paarung wieder ab und leben lieber als Junggeselle.

Von Natur aus Scheu

Auch wenn Wildschweine mancherorts in den Vorstädten und Gärten auftauchen, sind die Tiere von Natur aus ziemlich scheu. Um den Menschen aus dem Weg zu gehen, sind Wildschweine in der Natur vor allem in bei Dämmerung und in der Dunkelheit aktiv. Ein ausgewachsenes Wildschwein bringt übrigens bis zu 200 Kilogramm auf die Waage.

Unsichtbare Wildkatzen

Seit Mitte März neu im Wildgehege sind Martha, Ella und Edgar. Die drei jungen Wildkatzen stammen aus dem Tierpark Nordhorn und haben nun in Moritzburg ihr neues Zuhause. „Der Laie kann die Wildkatze kaum von der Hauskatze unterscheiden. Es gibt aber welche im Leipziger Auwald“, sagt Ennersch. In freier Wildbahn bekommen Menschen die Tiere selten zu Gesicht, denn Wildkatzen sind sehr scheu. Zudem können sich die kleinen Jäger besonders gut verstecken. Das hat auch Fotograf Steffen Manig erfahren, denn trotz großer Geduld gelang es ihm am Wochenende nicht, die Wildkatzen im 500 Quadratmeter großen Gehege zu fotografieren. Wenn sie sich beobachtet fühlen, verschwinden die Tiere lautlos hinter Holzstapeln, wo sie dank ihres gelblich-braunen Fells überhaupt nicht auffallen. Oder sie ziehen sich in hohle Baumstümpfe zurück, um sich vor neugierigen Blicken zu verbergen. Die Hohlräume nutzen sie auch als gemütliche Schlafhöhle.

Nagelpflege bei den Ziegen

Wesentlich zutraulicher sind hingegen die Tiere aus dem Streichelgehege. Auch dort gab es Nachwuchs. Sieben kleine Zwergziegen springen durch das Gehege und spielen miteinander. Ihr Zuhause teilen sie sich mit Hühnern. Von Besuchern lassen sich die zutraulichen Ziegen auch füttern.

Besonders wichtig für die Hornträger ist ein kleiner Steinhaufen im Gehege. Auf dem pyramidenförmig aufgeschütteten Hügel schaben Ziegen ihre Hufe – Nagelpflege sozusagen. Ihre kräftigen Gliedmaßen und Hufe sind bestens zum Klettern geeignet. Denn ursprünglich stammen die Tiere aus Bergregionen. Neben Hunden gehören Schafe und Ziegen zu den ersten von Menschen wirtschaftlich genutzten Haustieren.

Kuscheln mit Isolde

Seit vergangenem Jahr hat auch die alte Luchsdame Erika Gesellschaft. Die junge, quirlige Isolde aus dem Wildpark Schwarze Berge kam dazu. Nun beherbergt das Moritzburger Wildgehege zwei Luchsdamen. Nach einer langen Eingewöhnungsphase, in der sich beide nur durch den Zaun beriechen durften, drehen sie nun gemeinsam ihre Runden. Manchmal lassen sich beide sogar beim Kuscheln beobachten.

Eventuell darf der Wildpark im April wieder öffnen. Laut sächsischem Sozialministerium sollen Landkreise ab dem 6. April die Möglichkeit bekommen, Zoos und Tiergärten inzidenzunabhängig zu öffnen. Auf Nachfrage erklärte der Landkreis Meißen, dies zu prüfen, sobald die neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vorliege. Falls Meißen Öffnungen erlaubt, wäre der 6. oder 7. April der frühestmögliche Termin, an dem der Wildpark wieder besichtigt werden könnte, so die Pressestelle des Landkreises.

