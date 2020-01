Im Stadtrat Heidenau steht die Wahl des Vize-Bürgermeisters an

Heidenau

Am kommenden Donnerstag steht die Wahl des Vize-Bürgermeisters in Heidenau an. Wer neben Bürgermeister Jürgen Opitz ( CDU) als Beigeordneter beziehungsweise Beigeordnete an der Stadtspitze für die nächsten sieben Jahre stehen wird, entscheidet der Stadtrat. Zehn Bewerbungen gingen für die Leitung des Dezernats mit dem Amt für Schule und Familie, Bauamt und Bauhof im Rathaus ein. Von diesen haben es drei in die Endrunde geschafft – darunter sind zwei bekannte Gesichter der Elbestadt.

Bewerber-Vorstellung im Stadtparlament

Amtsinhaberin Marion Franz ( CDU) möchte weiterhin Opitz’ Stellvertreterin bleiben. Die Diplom-Verwaltungswirtin und Juristin ist Jahrgang 1973 und gestaltet die Geschicke der Stadt seit ihrer Wahl zur Beigeordnete Anfang Februar 2013 mit. Ihre erste große Bewährungsprobe musste die zugezogene Heidenauerin beim Elbhochwasser im Juni desselben Jahres meistern. Als „echten Glücksgriff“ lobte sie daraufhin ihr Chef Opitz.

Die Amtsinhaberin Marion Franz stellt sich wieder zur Wahl. Quelle: SK

Der bekannteste Mitbewerber um den Vizeposten im Rathaus ist der Ur-Heidenauer Norbert Bläsner. Seit 2004 mischt der heute 39-Jährige für die FDP im Stadtrat mit. Derzeit ist er als Haupt- und Bauamtsleiter der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach tätig.

Norbert Bläsner tritt ebenfalls an. Quelle: SK

Als dritter Bewerber hat es ein Steffen Kluge aus Dresden in die Endrunde geschafft. Trotz Namensgleichheit soll es sich bei ihm nicht um den Leiter des Geschäftsbereichs Bau und Technik des Universitätsklinikums der Landeshauptstadt handeln. Wie die beiden bekannten Gesichter bekommt auch der bislang Unbekannte am Donnerstagabend die Möglichkeit, sich im Stadtparlament öffentlich vorzustellen.

Chancen für den unbekannten Dritten?

Der Heidenauer Stadtrat ist mitunter für eine Überraschung gut, zumal seit der letzten Kommunalwahl keine klaren Mehrheitsverhältnisse herrschen – CDU-Fraktion (sieben Sitze), AfD-Fraktion (fünf), Linksbündnis (sechs) und FDP-Fraktion (zwei). Vor sieben Jahren ging der damalige CDU-Stadtrat Peter Leichsenring als Favorit ins Rennen. Doch nach Stimmengleichstand entschied das Los zugunsten von Marion Franz. Nun kommt ihr die Favoritenrolle zu. Jedoch im Gegensatz zu damals tritt sie nicht als Parteilose, sondern mit CDU-Parteibuch an. 2013 bekam sie bei der geheimen Wahl noch alle Stimmen aus dem linken Stadtratslager.

Auf Stimmen vom Linksbündnis sollte wiederum Norbert Bläsner nicht wirklich bauen. Seine Fraktion hatte im vorigen Herbst dem Antrag der AfD zur Umbenennung der Ernst-Thälmann- in Woldemar-Winkler-Straße zu einer Mehrheit verholfen. Die Entscheidung ist in der Einwohnerschaft umstritten und die Linkspartei lief gegen die Straßennamensänderung Sturm.

Könnte sich nun der unbekannte Dritte Chancen ausrechnen? Die stehen für Bewerber ohne Heidenauer Wurzeln schlecht, wie die Erfahrung zeigt. Bei der Wahl vor sieben Jahren bekam ein Dresdner, der es in die Endrunde geschafft hat, nicht eine Stimme.

Von Silvio Kuhnert