Radebeul

Es gab bereits Wein, Käse, Fahrräder und sogar ein nur aus regionalen Rohstoffen gefertigtes Sofa im Testladen in Radebeul-West. Nun haben in das Geschäft in der Bahnhofstraße 8 Mode und Kosmetik Einzug gehalten. Am Mittwochabend feierten mit einer Modenschau Manu Stößer und Romy Opitz Eröffnung.

Die Mannequins zeigten Stücke der aktuellen Kollektion des Labels „me&i“. „Das Modeunternehmen kommt aus Schweden und setzt auf Nachhaltigkeit. Es macht Mode für Mütter und Kinder“, klärt Manu Stößer auf. Die gebürtige Radebeulerin ist Vertreterin dieser Marke. In Geschäften sind die Kleidungsstücke nicht zu finden. Sie werden über Home-Shopping an die Kundin gebracht. Auf Homepartys stellt Stößer ihnen die Kollektion vor und auf diesen Veranstaltungen können sie Shirts und Kleider kaufen. So war es bislang. Nun gibt es auf der Bahnhofstraße eine Anlaufstelle, wo Interessierte bis Ende September werktags zwischen 9 und 15 Uhr, manchmal auch länger, das Label kennenlernen können.

Die Zweite im Bunde, Romy Opitz, bietet Pflegeprodukte von Kopf bis Fuß an. Hierbei handelt es sich um österreichische Frischekosmetik. Sie ist vegan und ohne chemische Konservierungsstoffe. Testladen-Besucher können sich über die Pflegeprodukte informieren und sie im Geschäft ausprobieren.

Von S.K.