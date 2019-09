Ilse Bähnert in den Landtag: Pirnaer geben ihre Stimme der Kunstfigur

Landtagswahl 2019 - Ilse Bähnert in den Landtag: Pirnaer geben ihre Stimme der Kunstfigur Die Pirnaer meinen es offenbar Ernst: Mindestens zwei Einwohner haben ihre Stimme für den Landtag an die von Tom Pauls verkörperte Kunstfigur Ilse Bähnert gegeben. Bereits zur Europawahl tauchte Bähnert auf einem Wahlzettel auf.

Wahlberechtigte haben auf ihren Wahlschein in einem von sechs Brief Wahllokalen in Pirna für das Sächsische Parlament Ilse Bähnert ergänzt und auf den Wahlzelle geschrieben und dort ein Kreuz gemacht. Quelle: Daniel Förster