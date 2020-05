ITL investiert 2,4 Millionen Euro in Pirna

Pirna

Nach nicht einmal ganz sieben Jahren seit der Inbetriebnahme erweitert die ITL Eisenbahngesellschaft ihre Werkstatt in Pirna. „2013 hat unsere gemeinsame Geschichte begonnen mit einer Investition von mehr als sechs Millionen Euro“, sagte Jérôme Méline, Geschäftsführer der Captrain Deutschland GmbH, zu deren Verbund die in Dresden ansässige ITL gehört. Nun nimmt das auf Güterverkehr spezialisierte Bahnunternehmen weitere 2,4 Millionen Euro in die Hand. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich für einen Hallenneubau auf dem Bahngelände unterhalb der Ostseite der Sachsenbrücke.

Werkstatt und zweigeschossige Halle

Parallel zum bestehenden Werkstattgebäude entsteht in den nächsten Monaten auf rund 720 Quadratmetern eine Halle mit zwei Geschossen. Das Erdgeschoss dient als Lager. „Wir haben Kapazitätsprobleme. Mehr Loks erfordern mehr Ersatzteile“, informierte Méline. Die ITL Eisenbahngesellschaft verfügt derzeit über 60 Lokomotiven und 800 Güterwagons. Sie alle werden im Pirnaer Lokschuppen gewartet und repariert. Das macht etwa zwei Drittel der Arbeit in der Werkstatt aus, die nach Angaben des Unternehmens zu den modernsten in Europa gehört. Das restliche Drittel sind Fremdaufträge.

Problem: Ersatzteilversorgung

Die Erweiterung der Lagerkapazitäten hat nicht nur den stetig wachsenden Fuhrpark als Grund, sondern die 1998 in der Nachbarstadt Dresden gegründete ITL Ei­senbahngesellschaft möchte künftig auch mehr Ersatzteile vor Ort vorrätig halten, um so eine schnellstmögliche Reparatur des ei­genen Fuhrparks sowie der Fahrzeugflotten der Kunden zu gewährleisten. „Denn die Lieferzeiten haben sich in den vergangenen Jahren verschlechtert“, sagte Holger Harsch, Leiter Finanzen und Administration. So stand beispielsweise eine Lok fast ein Jahr lang still, bis das gewünschte Ersatzteil in der Sandstein-Stadt eintraf. Die Ersatzteilversorgung funktioniert laut Harsch nicht mehr so gut wie früher – ein Problem, womit die gesamte Industrie in Deutschland zu kämpfen habe.

Im Obergeschoss entstehen Sanitär- und Aufenthaltsräume für die Belegschaft. Mit 35 Mitarbeitern war ITL im Juni 2013 in Pirna gestartet. Nun sind es 60. Und die Mitar­beiterzahl soll weiter wachsen, weshalb im Obergeschoss auch fünf Schulungsräume vorgesehen sind. „Wir wollen mehr in die eigene Ausbildung investieren“, so Captrain-Deutschland-Chef Méline.

Die Erweiterung am Pirnaer Standort macht eine Lokomotivwaschanlage komplett. Rund 70 Wildunfälle hatte ITL im vergangenen Jahr zu verzeichnen, deren Spuren an den Loks künftig auf dem Werkstattgelände beseitigt werden. Im Dezember dieses Jahr soll das neue Gebäude sowie die Reinigungsanlage in Betrieb gehen.

ITL transportiert vor allem Güter wie Autos, Getreide und Container aus Tschechien und der Slowakei zu den Nordseehäfen wie Hamburg, Bremerhaven und Rotterdam.

Von Silvio Kuhnert