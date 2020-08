Pirna

Viel Lesestoff für Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos): Gegner des geplanten Gewerbegebiets Industriepark Oberelbe (IPO), das Pirna ursprünglich gemeinsam mit Heidenau und Dohna auf 140 Hektar entwickeln wollte, haben ihm am Barockgarten Großsedlitz rund 1300 Stellungnahmen zu den Plänen überreicht. Bei der gemeinsamen Aktion von BUND Sachsen und der Bürgerinitiative „IPO stoppen“ übten die Beteiligten teils heftige Kritik.

Hochwertige Landwirtschaftsflächen und grüne Wiese

So spricht Ingo Düring von der Initiative „IPO stoppen“ von schwerwiegenden formalen Fehlern, die der von den drei Kommunen gegründete IPO-Zweckverband bei der Erstellung des Bebauungsplans gemacht habe. „Sehr problematisch ist, dass es keine bauplanungsrechtliche Zulässigkeit und Begründbarkeit im Zusammenhang mit der enormen Neuinanspruchnahme unversiegelter, vorwiegend hochwertiger landwirtschaftlich genutzter Flächen gibt“, sagt er. Bedeutet: Es fehle aus Sicht von „IPO stoppen“ eine triftige Begründung, warum so viel grüne Wiese entlang des Autobahnzubringers B 172a und am Barockgarten Großsedlitz zu einem Gewerbestandort werden soll.

Die Karte zeigt die Ausdehnung des geplanten Gewerbeparkes zwischen Pirna und Dohna. Das Areal reicht bis an den Barockgarten von Heidenau-Großsedlitz. Die rot markierten Flächen sind Bauland, die gelb markierten die Ackerflächen. Quelle: Christian Flörke

Zudem seien direkt betroffene Anwohner nicht genügend einbezogen worden. Auch fehle es an einem Konzept für „eine gefahrlose Niederschlags- und Abwasserableitung“ für eine Teilfläche des Plangebiets, wie Düring kritisiert. Die Kosten für das Großprojekt, die Ende 2018 auf wenigstens 110 Millionen Euro geschätzt wurden, blieben „weitgehend im Dunkeln“. „Nachhaltige Entwicklungsalternativen“ seien im Vorfeld nicht ausreichend untersucht worden.

Nicht der erste heftige Gegenwind

Allein 124 Seiten umfasst die Stellungnahme von BUND und „IPO stoppen“. Sie und die übrigen rund 1300 Einwände von Naturschutzverbänden, aber auch einfachen Bürgern der drei Kommunen müssen nun gelesen und bewertet werden – viel Arbeit für die Autoren des Rahmenbebauungsplanes und die beteiligten Behörden. Dennoch haben sie vor, bis Ende August die eingesandten Stellungnahmen gesichtet und abgewogen zu haben, wie BUND und Bürgerinitiative informieren. Der endgültige Beschluss soll den Planungen nach im Oktober erfolgen.

Dagegen macht BUND-Landesgeschäftsführer David Greve bereits Stimmung. „Statt Flächen zu entsiegeln und sich auf eine nachhaltige Wirtschaft einzustellen, wird hier munter ein riesiges und mit Blick in die Zukunft absolut unnötiges Gewerbegebiet geplant. Das werden BUND und andere Natur- und Umweltschutzverbände nicht hinnehmen.“ Er und andere Kritiker werfen den drei beteiligten Kommunen unter anderem vor, dass es für das Gewerbegebiet noch keinen ernsthaften Interessenten gebe.

Für eine Stellungnahme war am Freitagnachmittag niemand mehr in der Stadtverwaltung Pirna zu erreichen. Für die IPO-Initiatoren in den drei Rathäusern ist es jedoch nicht der erste heftige Gegenwind. So hat der Stadtrat Dohna im Mai dieses Jahres beschlossen, aus dem Zweckverband auszutreten – für Dohna wäre der IPO damit erledigt. Ein Austritt ist allerdings laut Zweckverbandssatzung erst 2023 möglich und bedarf der Zustimmung von Vertretern Pirnas und Heidenaus. Eine Initiative für einen Bürgerentscheid über den IPO scheiterte dagegen in allen drei Stadträten.

