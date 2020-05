Hutbergbühne Kamenz – Aushängeschild oder Risikofaktor?

Kamenz

Zu den Aushängeschildern der Stadt Kamenz zählt zweifellos die Hutbergbühne. Johannes Oerding, DJ Bobo, Vincent Weiss und natürlich „der Kaiser“ – dies ist nur eine Auswahl der namhaften Künstler, die sich hier 2020 ein Stelldichein geben soll(t)en. Doch natürlich bleibt auch die Hutbergbühne nicht von den Auswirkungen der Coronapandemie verschont, im Gegenteil: Sie wird davon mit voller Wucht getroffen.

Stadt sucht einvernehmliche Lösung

„Als eine der ersten Maßnahmen gegen die Ausbreitung der hochansteckenden Viren sind zunächst Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern, später mit über 100 Besuchern auf unbestimmte Zeit verboten worden“, weiß auch David Kliemann. Als Leiter des Kamenzer Stadtmarketings zeichnet er unter anderem für die Hutbergbühne verantwortlich und muss sich daher Gedanken machen, wie die Ausfälle minimiert werden können.

„Es ist davon auszugehen, dass die Mieter der Bühne ihre Veranstaltungen absagen oder verlegen müssen“, schreibt Kliemann in einer Vorlage für den Kamenzer Stadtrat. Die Möglichkeit der Veranstalter, aufgrund eines gesetzlichen Rücktrittsrechts oder aus wichtigem Grund von ihren Verträgen zurückzutreten, werde auch durch vertraglich vereinbarte Mietvorauszahlungen nicht berührt.

Die Stadt Kamenz wolle ihren Partnern entgegenkommen und nach einvernehmlichen Lösungen suchen: „Das kann durch Umterminierung der Mietverträge oder auch durch kulante Vertragsauflösungen erfolgen, um die Veranstalter für die Folgejahre mit weiteren Engagements in Kamenz zu halten.“ Bei der Kaisermania ist dies bereits gelungen – sie findet am 28. August 2021 statt. Immerhin würde der Stadt bei jedem Rücktritt „aus wichtigem Grund“ ein vierstelliger Betrag entgehen.

Auch ohne Corona zuwenig Veranstaltungen

Doch die diesjährige Coronasituation bildet nicht das einzige mit der Hutbergbühne verbundene Risiko für die Stadt Kamenz. So liege „trotz intensivierter Akquise“ die Zahl der Veranstaltungen pro Saison nur noch bei eins bis sechs. „Auch sind vermehrt Veranstaltungen insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen ausgefallen“, begründet David Kliemann. Nur wenige große Agenturen seien überhaupt noch in der Lage, Konzerte mit mehreren tausend Besuchern zu planen und durchzuführen. Hinzu komme, dass sich die Wettbewerbssituation in Ostsachsen verschärft habe. Mit einer Kapazität von maximal 6800 Besuchern gelte die Hutbergbühne als Großbühne, das heißt, es bedürfe eines hohen Personal- und Organisationsaufwandes, insbesondere für die Sicherheit, den Sanitäts- und Rettungsdienst oder die Parkplätze.

„Kleinere alternative Veranstaltungsformate, zum Beispiel mit unbekannteren Künstlern oder/und geringeren Ticketpreisen, sind somit nur mit Verlusten oder Subventionierungen möglich“, weiß der Kamenzer Stadtmarketingchef. Als mögliche Lösung sieht er eine zeitweilige Verkleinerung der Hutbergbühne. „Bei einer Minimierung der Kapazität auf 2300 Besucher durch temporäre Sperrung von drei Blöcken reduzieren sich viele Kostengruppen oder fallen gänzlich weg. Damit böte sich die Möglichkeit, neben den großen Konzertveranstaltungen kleinere Formate zur Ergänzung des Saisonspielplanes zu platzieren.“ Feuerwehr, Sanitätsdienst und Polizei hätten diese Überlegungen mit Zustimmung quittiert. Jetzt gelte es, so Kliemann, die baurechtliche Genehmigung einzuholen.

Bereits in der jüngeren Vergangenheit hat die Stadt Kamenz in die Attraktivität der Hutbergbühne, besonders für die Künstler, investiert. So wurden das Backstagegebäude und die Treppenanlage zur Bühne saniert. Ein zweiter Rettungsweg führt jetzt von hinten, also über Lückersdorf, zur Anlage. Und nicht zuletzt erhöhten sich die Stellplatzkapazitäten durch den Ausbau des Parkplatzes an der Königsbrücker Straße. Doch entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg ist, was auf der Bühne passiert. Und da sieht es 2020 äußerst mau aus.

