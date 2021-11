Hubschrauber über Hinterhermsdorf: Rettungsaktion für die Kahnfahrt

Sebnitz

Als Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Touristen in Booten auf der gestauten Kirnitzsch durch die bizarren Sandsteinwände hindurchbugsiert wurden, war die Kahnfahrt eigentlich schon ein alter Hut. Bereits vor 500 Jahren hatten die Menschen den kleinen Fluss gestaut, um das im Wald geschlagene Holz flussabwärts zu flößen. Heute müssen dafür Hubschrauber ran – um die bei Touristen äußerst beliebte Kahnfahrt zu retten.

Borkenkäfer hatten in den vergangenen Monaten auch den Wäldern links und rechts der Kirnitzsch – die im Abschnitt der Kahnfahrt zugleich Grenze zwischen Sachsen und Tschechien ist – übel zugesetzt. Viele Bäume an den steilen Hängen sind morsch, drohen umzukippen. Ein Risiko für die Touristen in den Booten. Wird nicht jetzt gehandelt, müsste die Kahnfahrtsaison nächstes Jahr abgesagt werden, hatte der sächsische Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) schon vor Wochen gewarnt (DNN berichteten).

Auch auf deutscher Seite soll rasch gehandelt werden

Deshalb wird nun bereits jenseits und möglichst bald auch diesseits der Grenze angepackt. Die Verwaltung des Nationalparks Böhmische Schweiz habe auf ihrer Seite schon begonnen, abgestorbene Fichtenstämme an den Steilhängen der Kirnitzsch zu fällen, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst mitteilte. Seit vergangener Woche kommen zudem auch besagte Hubschrauber zum Einsatz, die den Abtransport des Holzes aus den teils schwer zugänglichen Bereichen ermöglichen.

Auf deutscher Seite laufen aktuell noch die Ausschreibungen für die Arbeiten. Sobald die durch sind, so heißt es von der hiesigen Nationalparkverwaltung, könnten die Maßnahmen starten. „Wir gehen davon aus, dass mit dieser abgestimmten, grenzübergreifenden Maßnahme ausreichend Sicherheit für die nächsten Jahre geschaffen werden kann“, erklärt Ulf Zimmermann, der Leiter der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz.

Reichlich Holz am Haken: Die Stämme werden aus der Luft aus dem Wald geborgen. Quelle: Václav Sojka / Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz

Auch auf tschechischer Seite ist Pavel Benda, der Direktor der Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz, optimistisch, für die nächsten Jahre durch den Eingriff für die nötige Sicherheit sorgen zu können. „Etwa 100 abgestorbene Fichten werden auf der böhmischen Seite aus der Klamm zu einem Ablageplatz transportiert, weitere etwa 40 Bäume können in den Steilhängen so gesichert werden, dass sie keine weitere Gefahr darstellen“, erklärt er das Vorgehen im Nachbarland.

Erleichterung in Sebnitz

Die Verantwortlichen hoffen, dass die Arbeiten bis zum Januar, allerspätestens bis zum März abgeschlossen sein werden. Dass diese Maßnahme im Grenzgebiet trotz unterschiedlicher nationaler Gesetze möglich sei, ist der engen Kooperation der beiden Nationalparkverwaltungen, der Beteiligung der Stadt Sebnitz sowie der Unterstützung durch Sachsenforst zu verdanken, heißt es. Tatsächlich hatte es im Vorfeld einen regen Austausch zwischen Tschechien und Sachsen gegeben. Die böhmische Seite hatte sich zunächst schwer getan, auf die fehlende Rechtsgrundlage verwiesen, um die Arbeiten im Nachbarland zu finanzieren. Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) war dazu eigens zu Gesprächen nach Prag gereist.

Ein Fluss zwischen Sachsen und Böhmen Die Kirnitzsch entspringt in Krásná Lípa (Schönlinde) und mündet in Bad Schandau in die Elbe. Sie ist rund 45 Kilometer lang. Zwei Drittel des Flusses befinden sich auf deutschem Gebiet. Auf einer Länge von rund zehn Kilometern ist die Kirnitzsch Grenzfluss zu Tschechien. Ende des 19. Jahrhunderts wurden erstmals Besucher der Region mit einem Holzkahn auf der Oberen Schleuse befördert. Bis 1964 wurde noch Holz geflößt. Die Kirnitzsch wird im Bereich der Oberen Schleuse auf einer Länge von 700 Meter aufgestaut. Die Fahrt mit dem Kahn dauert etwa 20 Minuten. Mehr Informationen zur Kahnfahrt und weiteren touristischen Zielen gibt es im Internet: hinterhermsdorf.de

Große Erleichterung herrscht indes auch in Sebnitz. Die Stadt betreibt die Kahnfahrt, hatte im Frühjahr dieses Jahres notwendige Sicherheitsmaßnahmen vornehmen lassen, um die diesjährige Saison zwischen Mai und Oktober gewährleisten zu können.„Ich bin froh, dass wir eine grenzübergreifende Lösung über die Institutionen hinweg gefunden haben und damit dafür sorgen, dass die Kahnfahrt auf der Oberen Schleuse nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Die Stadt Sebnitz geht dazu finanziell mit 73 500 Euro in Vorleistung“, sagt Ronald Kretzschmar, der Leiter der Hauptverwaltung im Sebnitzer Rathaus.

Jedes Jahr entdecken Hunderte Touristen von den Booten aus die Schönheit der Felsenwelt in der Kirnitzschklamm. Quelle: Imago/Hanke/Archiv

Nicht zuletzt der Einsatz der Helikopter macht die Rettung der Kahnfahrt in der Kirnitzschklamm zu einer nicht ganz preiswerten Angelegenheit. Im Sommer hatte das Umweltministerium in Dresden allein die Kosten auf sächsischer Seite, wo der größere Teile der maroden Fichten verortet wird, auf etwa 220 000 Euro beziffert. Im Nachbarland war bis da­to mit finanziellen Aufwendungen von mehr als 40 000 Euro gerechnet worden.

Von Sebastian Kositz