Hotel Stadt Radebeul ist verkauft

Radebeul

Der bekannte Radebeuler Gastronom Jens Seidel hat sein „Hotel Stadt Radebeul“ verkauft. Die Herberge, die 30 Doppelzimmer, ein Restaurant und einen Außenbereich mit einem kleinen Teich bot, befindet sich an der Meißner Straße zwischen den Einmündungen von Borstraße und Dr. Rudolf-Friedrichs-Straße. Silvester wurde im Hotel noch gefeiert, doch im neuen Jahr gingen die Lichter aus.

Das Haus werde nicht weiter als Hotel geführt, sagt Jens Seidel, der sich ansonsten zum neuen Eigentümer nicht äußern möchte. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, erfolge eine Umnutzung des Gebäudes zum Wohnen.

Jens Seidel, der am 3. Oktober 1991 die „Lößnitztalschänke“ am Mühlweg eröffnete und seitdem sehr erfolgreich führt, hatte Anfang 2007 den damals sanierungsbedürftigen Gebäudekomplex an der Meißner Straße erworben. Das Haus, dessen Geschichte 1820 als sogenanntes Seilerhaus begann, beherbergte später viele Jahrzehnte die Gaststätte „Zur Börse“. Dann stand es lange leer.

Das Hotel Stadt Radebeul im Januar 2020 nach der Schließung. Quelle: Catrin Steinbach

Seidel investierte und eröffnete am 1. September 2007 das „Hotel Stadt Radebeul“. Es war beliebt und gut gebucht. Aber es sei im Laufe der Jahre immer schwerer geworden, gutes Personal zu finden, sagt Seidel, der jetzt einen Schlussstrich gezogen hat.

Die Oldtimerrallye, die Jens Seidel initiierte und die schon fünfmal stattfand, gibt es aber weiter. Nächster Termin ist der 16. Mai 2020. Der Name „HSR Classic“ (HSR steht für Hotel Stadt Radebeul) bleibt. „Der kann doch genauso historisch sein wie alles andere“, so Seidel.

Von Catrin Steinbach