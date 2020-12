Coswig

Nahezu alle Coswiger Schüler haben die Möglichkeit, am digitalen Unterricht teilzunehmen, denn sie wurden mit Laptop ausgestattet. Dafür hatte der Freistaat im Sommer kurzfristig Fördergelder bereitgestellt. Wer sich kein Gerät leisten kann, bekommt von Stadt und Land Unterstützung. Das Gymnasium Coswig konnte bereits im Herbst etwa 60 Notebooks in Empfang nehmen. Stadtrat Thomas Kneusel ( CDU) und die Initiative „ Coswig – Ort der Vielfalt“ riefen zum Spenden von Gebrauchtgeräten auf. Dadurch wurden bislang 29 Schüler mit aufgearbeiteten Rechnern versorgt.

30 Leih-Notebooks für Home-Schooling

Die zwei Coswiger Oberschulen wünschten sich Tablets statt Laptops. Doch bei den Apple-Geräten gab es Lieferschwierigkeiten und einige Schüler hatten zu Beginn des erneuten Lockdowns immer noch keine geeignete Technik erhalten. Daher griff die Stadt zum Jahresende kurz entschlossen tief in die Kasse und beschaffte 30 zusätzliche Notebooks, die den Schülern noch in der ersten Woche des erneuten Homeschoolings leihweise zur Verfügung gestellt werden. Coswig hat die Geräte zunächst vorfinanziert und damit die in den kommenden Monaten geplante Investition vorgezogen. Später werden die Schüler auf die bestellten Tablets umsteigen. Die Notebooks werden dann in der Schule für den Unterricht genutzt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Doch auch mit der technischen Ausstattung fiel Schülern sachsenweit der Start des digitalen Heimunterrichts schwer. Die Lernplattform „LernSax“ war am Wochenanfang schlecht oder gar nicht erreichbar. Eine sogenannte DDos-Attacke zwang das Lernsax-Rechenzentrum mit unzähligen Anfragen in die Knie. Diese sei auf einen Cyberangriff von Hackern zurückzuführen, teilte das Sächsische Kultusministerium mit.

