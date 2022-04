Holzwurm vertreibt Mieter aus ehemaliger Hutfabrik in Bannewitz

Bannewitz

Mit Hilfe von zwei Lkw-Kranen werden große weiße Planen über das Dach der August-Bebel-Straße 2 in Bannewitz bei Dresden gezogen. Dreieinhalb Tage dauert die Verhüllung. Denn das Dach des Mehrfamilienhauses – Teil der ehemaligen Hutfabrik in Bannewitz – ist kleinteilig aufgebaut und vereint verschiedene Dachformen einschließlich Türmchen. Viel Arbeit also, die einzelnen Planen miteinander zu verkleben, damit nirgendwo eine Ritze bleibt und eine dichte Hülle entsteht. Mit aufgenagelten Brettern und Sandsäcken wird das Ganze fixiert.

Verhüllungsaktion mit ernstem Hintergrund

Das Einhausen des Daches, das an die spektakulären Verhüllungsaktionen des Künstlerehepaares Christo und Jeanne-Claude erinnert, und das Abdichten des Gebäudes hat einen ernsten und für die Bewohner unerfreulichen Hintergrund. Der erhalten gebliebene alte Dachstuhl des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes, das erst vor kurzem saniert wurde, ist vom Holzbockkäfer befallen.

Das Dach der August-Bebel-Straße 2 in Bannewitz wird komplett eingehaust. Eine aufwändige Arbeit, die dreieinhalb Tage dauert. Quelle: Catrin Steinbach

Zerstörerischer Holzbockkäfer

Dieser „kann aufgrund seiner erheblichen Fraßleistung an verbautem Nadelholz in vergleichsweise kurzer Zeit erhebliche Zerstörung anrichten“, ist auf der Internetseite des Umweltbundesamtes nachzulesen. „Dabei kann das Splintholz der befallenen Hölzer von den Larven während ihrer langen Entwicklungszeit vollkommen zerstört werden.“ Gefahr im Verzug also, so dass die Schädlingsbekämpfer gefragt sind.

Fraßgeräusche in frisch saniertem Haus

„Den Bewohnern der Maisonettewohnungen, die frei liegende Dachbalken haben, sind zuerst massive Fraßgeräusche aufgefallen. Ein Holzschutzgutachter hat schließlich den Befall festgestellt“, so Marco Müller. Er ist Geschäftsführer der Groli Schädlingsbekämpfung GmbH, der der Fall anvertraut wurde. Die Dresdner Firma habe als eines von wenigen Unternehmen in Deutschland die Expertise und Zulassung, die Holzschädlinge mit einem Gas mit dem Wirkstoff Sulfuryldifluorid zu bekämpfen.

Mehrere Möglichkeiten der Bekämpfung des Holzschädlings

Man könne grundsätzlich auch befallene Bauteile austauschen, chemische Mittel oder thermische Verfahren anwenden. Aber angesichts der zum Teil verbauten Bauteile, des Umfangs der Aufgabe und weil das Dach so verwinkelt ist, wurde die Behandlung mit einem Begasungsverfahren ausgewählt, so Marco Müller. Das Gas habe sehr gute Durchdringungseigenschaften und töte Eier, Larven und Käfer zuverlässig ab.

27 Mietparteien mussten ausziehen

„Eine Großbegasung, wie jetzt hier in Bannewitz, hat es in Deutschland noch nie gegeben“, ist der Groli-Geschäftsführer sicher. „Damit meine ich nicht die Größe des Objektes an sich. Die Besonderheit bei dieser Maßnahme besteht darin, dass 27 Mietparteien ausziehen mussten.“ Dabei handelt es sich nicht nur um die Bewohner des straßenseitigen Gebäudes, sondern auch eines mit diesem verbundenen Querbaus, der aus Sicherheitsgründen geräumt wurde.

„Bevor eine solche Begasung durchgeführt wird, werden Gebäudepläne sorgfältig geprüft. Dann finden Begehungen und Ortsbesichtigungen statt. Hierbei geht es u.a. um solche neuralgischen Punkte wie Brandabschnitte und Mediendurchführungen sowie Durchgänge. Danach wird ein Sicherheitskonzept mit Gefährdungsbeurteilung erarbeitet. Wir werden diesen Pufferbereich gesondert absichern und messtechnisch überwachen“, erklärt Marco Müller.

Lange Vorbereitungszeit nötig

Ein Dreivierteljahr Vorbereitung sei nötig gewesen, erzählt er. Genehmigungen bei Behörden mussten eingeholt, ein Sicherheitsdienst verpflichtet werden, der dafür sorgt, dass niemand das Gebäude betritt.

Die eigentliche Aktion dauert rund anderthalb Wochen. Am 25. April mussten alle Bewohner raus sein. Dreieinhalb Tagen Verhüllungs- und Abdichtungsarbeit folgen drei Tage Begasung und vier Tage Lüftung.

Was rausgeräumt werden musste und was nicht

Die Bewohner hätten zum Teil extra ihren Urlaub in die Zeit gelegt, seien in Ferienwohnungen, bei Bekannten, Verwandten oder Hotels untergekommen, weiß Müller. Während Möbel jeglicher Art, Wäsche und elektrische Geräte in den Wohnungen bleiben konnten, mussten die Bewohner Lebens- und Genussmittel, Medizin, Kosmetikartikel und natürlich Haustiere und Pflanzen entfernen.

Ist die Begasung, die natürlich auch mit Messgeräten überwacht wird, abgeschlossen, die Dachhülle entfernt und das Haus ausreichend belüftet, können die Menschen wieder einziehen. Besondere Maßnahmen, um die Wohnungen wieder nutzen zu können, seien nicht nötig, sagt Marco Müller.

Stichwort Hausbockkäfer Merkmale des Hausbockkäfers: Hausbockkäfer werden etwa 10-28 Millimeter lang, die Männchen sind etwas kleiner als die Weibchen. Der Käfer ist braun-schwarz, fein grauweiß behaart mit zwei mehr oder weniger deutlich weißen Haarflecken auf den Flügeldecken. Der Halsschild ist rundlich mit zwei glatten Schwielen auf der Oberseite. Der Kopf ist deutlich schmaler als der Halsschild. Seine Antennen sind etwas weniger als halb so lang wie sein Körper. Die Weibchen sind an ihrer ausstülpbaren Legeröhre zu erkennen. Die Larven des Käfers sind weiß bis elfenbeinfarbig, deutlich segmentiert und werden im Laufe ihrer Entwicklung bis zu 25 Millimeter groß. Die Larven ernähren sich vom Splintholz. Dieses Holz ist gefährdet:Der Hausbockkäfer legt seine Eier in totes Nadelholz, in der Natur in so genanntes Totholz, in Gebäuden in verbaute Dachbalken oder in Hölzer im Außenbereich. Die optimale Holzfeuchte liegt für die Hausbockkäfer-Larven bei 30 %, das untere Limit für ihre Entwicklung bei 8-10 %. Relativ frisch verbautes Holz ist stärker befallsgefährdet als älteres, trockeneres Holz, denn es enthält noch große Mengen an Duftstoffen (Öle und Harze), die den Hausbock bei seiner Suche nach einem geeigneten Platz für die Eiablage anziehen. Aber auch bei alten Hölzern, die 60 Jahre und älter sind, kann ein Befall nicht ausgeschlossen werden. Die Larven kompensieren dann die geringere Qualität des Splintholzes durch eine größere Nahrungsaufnahme mit einer einhergehenden schnelleren Zerstörung des Holzes. Je nach Lebensbedingungen brauchen die Larven 3 bis 6, manchmal sogar 12 Jahre für die Entwicklung bis zum adulten Käfer. Quelle: Umweltbundesamt

Von Catrin Steinbach