Neustadt

Wanderer und Pilzsammler müssen im Hohwald derzeit Obacht geben. Denn dort ist die Waldkalkung im vollen Gange. „Seit einer guten Woche sind wieder Hubschrauber im Auftrag von Sachsenforst im Bereich des Hohwaldes im Einsatz“, teilte Kerstin Rödiger, Sprecherin des Forstbezirkes Neustadt, mit. Die Bodenschutzkalkung findet aktuell im Bereich zwischen Steinbruch Valtengrund und Valtenberg statt.

Im weiteren Verlauf werden die Waldteile nördlich der Hohwaldstraße S 154 bearbeitet. „Voraussichtlich ab Mittwoch kommender Woche werden dann die Waldflächen südlich der Hohwaldstraße in Richtung Hohwaldklinik überflogen“, informierte Rödiger. In circa 14 Tagen sind der Spitzberg und der Hohe Hahn bei Putzkau mit der Waldkalkung an der Reihe.

Ziel ist die Verbesserung des Bodenzustandes

Der Kalk wird mittels Helikopter verstreut. Ziel ist die Verbesserung des Bodenzustandes und damit des Zustandes der Wälder. Das Magnesium-Kalzium-Carbonat-Gemisch (gemahlenes Dolomitgestein) neutralisiert saure Einträge aus Luftschadstoffen im Boden, die das Feinwurzelsystem der Waldbäume schädigen. Im Forstbezirk Neustadt werden in diesem Jahr insgesamt circa 684 Hektar mit Kalk versorgt. Die Hubschrauber verstreuen dafür rund 5500 Tonnen gemahlenes Dolomitgestein.

Während der Streueinsätze sind die Zugänge zu den betroffenen Waldbereichen gesperrt. „Diese Absperrung ist unbedingt einzuhalten, da auch größere Gesteinsbrocken abgeworfen werden“, mahnt Rödiger.

Von Silvio Kuhnert