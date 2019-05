Hohnstein

Zum 34. Puppenspielfest ladenRainer Krause und seine Mitstreiter vom Veranstalterverein kleine und große Besucher vom 24. bis zum 26. Mai in die Burg Hohnstein und in die Spielstätten ringsum ein. 16 Puppen- und Figurentheater aus ganz Deutschland gastieren zum Fest und geben insgesamt 51 Vorstellungen. Und nicht nur die Profis sind dabei am Werk. So haben beispielsweise die „Hohnsteiner Schulkasper“, eine Kindergruppe mit Mädchen und Jungen von der Konrad-Hahnewald-Grundschule Hohnstein, zwei eigene Stücke eingeübt, um sie dem Publikum darzubieten. Weitere Informationen zum Programm gibt es im Internet unter der Adresse hohnsteiner-puppenspielfest.de.

Von DNN