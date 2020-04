Sachsens erster Staudamm mit „Straßenloch“ ist fertig

Schmiedeberg

Nach neun Jahren Bauzeit ist das Hochwasserrückhaltebecken Niederpöbel bei Schmiedeberg fertiggestellt. Das Becken schützt die Bewohner des Osterzgebirges am Lauf der Roten Weißeritz besser vor Überschwemmungen. Mit seiner Speicherkapazität von über einer Million Kubikmeter Wasser entlastet es bei Starkniederschlägen die Talsperre Malter und schützt somit auch Freital und Dresden vor Hochwasser. Am Donnerstag gab die Landestalsperrenverwaltung (LTV) die Staatsstraße 183 im Pöbelbachtal für den Verkehr wieder frei. Das Besondere an dem 28 Meter hohen und fast 200 Meter langen Bauwerk ist, dass die Straße durch den Staudamm führt – ein Unikat in Sachsen.

Beim Rückhaltebecken Niederpöbel handelt es sich um ein sogenanntes grünes Becken. „Es wird nur bei Hochwasser eingestaut“, berichtet LTV-Sprecherin Katrin Schöne. Dazu wird im Notfall der Straßendurchlass gesperrt und der Verkehr über eine Umleitungsstrecke geführt. Bei einem Vollstau steht die Staatsstraße auf einer Länge von 1,2 Kilometern unter Wasser. Die Wasserfläche ist laut Schöne dann etwa 13 Hektar groß und erstreckt sich bis zum Waldschulheim Wahlsmühle.

Es ist ein Straßendurchlass und kein Tunnel.

Von einem Straßentunnel möchte die LTV nicht sprechen. Denn das Stahlbetonbauwerk misst „nur“ 65 Meter. Damit fehlen ein paar Meter für die Bezeichnung „Tunnel“, weshalb das Bauwerk „nur“ Straßendurchlass heißt. Im Hochwasserfall werden die Pöbelbachstraße und der Pöbelbach gekappt. Dann gehen in der Mitte des Durchlasses zwei Schütze runter. Die Wand im Straßenrohr besteht aus 40 Tonnen Stahl, die im Gewässer bringt zwischen 20 bis 25 Tonnen auf die Waage. Jeweils zwei, ein Normalverschluss und ein Notverschluss, wurden von jeder Sorte im Stahlwerk gegossen. „Der Probestau steht aufgrund des niederschlagsarmen Winters noch aus“, so Schöne.

Die LTV nahm diese anspruchsvolle Konstruktion in Angriff, weil sie im Pöbelbachtal nicht wie bei anderen Staudämmen – etwa dem bei Glashütte – die Straße über die Dammkrone oder am Stauraum vorbei führen konnte. Denn dazu hätte sie in einen geschützten Weißtannenbestand eingreifen müssen. Dieser Eingriff verbot sich allerdings aus naturschutzrechtlichen Gründen. Der Durchlass werde eine Ausnahme und ein Unikat bleiben, betonte die LTV bereits beim Baubeginn angesichts der Kosten und des technischen Aufwands. Rund 50 Millionen Euro haben Land und Bund in das Vorhaben investiert.

Rund 400 000 Tonnen Gestein stecken im Staudamm .

Blick von der Dammkrone auf die Wasserseite des Beckens: Nach Starkniederschlägen staut sich hier das Wasser und die Straße ist überflutet. Quelle: Landestalsperrenverwaltung Sachsen/Katrin Schöne

Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2011. Zunächst musste die LTV einen standsicheren Baugrund für den Damm schaffen. „Dazu war es notwendig, die Überreste des Altbergbaus zu sichern und den Untergrund abzudichten“, informiert Schöne. Erst danach konnte im Jahr 2014 mit dem eigentlichen Bau des Dammes begonnen werden. Neben dem Durchlassbauwerk besteht dieser aus einer Asphaltbetonkerndichtung sowie einer Steinschüttung. Rund 400 000 Tonnen Gestein bewegten die Bauarbeiter, das sie rund 200 Meter bachaufwärts aus dem Hang im künftigen Stauraum brachen. Der Staudamm ist auf der Krone fünf und am Dammfuß 123 Meter breit. Sein Volumen beträgt 175 000 Kubikmeter. Ein Hangüberlauf mit Schussrinne komplettieren das Bauwerk.

Das Rückhaltebecken soll vor Überschwemmungen am Lauf der Roten Weißeritz schützen.

Die Flusstäler des Osterzgebirges sind immer wieder von verheerenden Überschwemmungen betroffen, so beispielsweise in den Jahren 1897, 1958, 2002 und 2013. Beim Augusthochwasser 2002 war das gesamte Ortszentrum von Schmiedeberg überflutet. Mehrere Häuser mussten hinterher abgerissen werden. Die Flutwelle sorgte ebenfalls für Überschwemmungen in Freital und Dresden. Das Hochwasserrückhaltebecken Niederpöbel leistet jetzt einen wesentlichen Beitrag zum Schutz vor Überschwemmungen am Lauf der Roten Weißeritz. Entlang dieses Flusses gab es bis zur Fertigstellung des Beckens bis auf die Talsperre Malter kaum Stauraum, die Fluten nach Starkniederschlägen bremsen können. Am Oberlauf existieren nur die Speicherbecken in Altenberg. Mit dem neuen Hochwasserrückhaltebecken können jetzt rund 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser im Einzugsgebiet der Roten Weißeritz zurückgehalten werden.

Von Silvio Kuhnert