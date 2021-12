Hitze, Trockenheit und Sturm: Pirna wappnet sich gegen Folgen des Klimawandels

Pirna

Ob Hochwasser, Hitzewellen oder Stürme: Die Auswirkungen des Klimawandels auf Städte und ihre Bevölkerung sind zunehmend spürbar. Pirna möchte von seinen Bewohnern wissen, inwiefern sie sich betroffen fühlen von klimatischen Veränderungen, vor allem in Bezug auf sommerliche Hitze. Als Reaktion darauf soll das Stadtgrün klimagerecht umgestaltet werden.

„Der Klimawandel ist ein großes Risiko für Mensch und Natur“, warnt Pirnas Bürgermeister Markus Dreßler (CDU). „Ihm zu begegnen ist eine unserer vordringlichsten Aufgaben.“ Daher arbeite die Stadt seit einigen Jahren an entsprechenden Projekten, die unter anderem in der Klimaschutzkonzeption der Stadt Pirna festgelegt sind. So sollen Treibhausgasemissionen verringert werden, etwa durch Energieeinsparungen.

Pirna im Förderprogramm von „Nachhaltig aus der Krise“

Eine Projektskizze der Sandsteinstadt entwirft Anpassungsstrategien an die Risiken steigender Temperaturen in Pirna während der Sommermonate. Als eine von 700 eingereichten Skizzen hat das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) zur Förderung ausgewählt. Das Projekt läuft unter dem Förderprogramm „Nachhaltig aus der Krise“. Bis Oktober 2022 erarbeiten darin der Klimaschutzmanager der Stadt Pirna und externe Projektpartner eine Klima-Anpassungsstrategie.

In diesem Zusammenhang setzt die Stadt Pirna derzeit zwei Modellprojekte um. Beide beschäftigen sich mit dem Umstand, dass die Temperaturen in den Sommermonaten künftig steigen werden. Die These der Stadt: In Pirna braucht es kühle begrünte Erholungsräume, denn sie seien „wichtig für das Wohlbefinden“. Das geht vom Stadtgrünkonzept auf der Homepage der Stadt hervor.

Eines der beiden Projekte entstammt einem Wettbewerb aus dem Jahr 2013. Schwerpunkt sind dabei bestehende Grünanlagen auf der Breiten Straße. Sie sollen erweitert und verbunden werden, darunter etwa der Friedenspark und die Wallanlagen. So entstehen zusätzliche Schattenflächen zur Abkühlung im Sommer. Das Projekt schafft zudem Lebensraum für Insekten. Geplant ist eine klimaangepasste Kombination aus Stauden, Blühstreifen, Sitzbänken, Hochbeeten, Bäumen und einem Trinkbrunnen.

Im anderen Projekt pflanzt die Stadt eine Allee entlang der Straßen Am Ehrenhain und Robert-Muth-Straße. Auf 580 Metern Länge sollen beidseitig etwa 110 Wildobstgehölze wachsen. Auf weiteren 175 Metern ist eine einseitige Bepflanzung vorgesehen, da die andere Seite bebaut ist. Die Straße zwischen Copitz und Mockethal nutzen überwiegend Fußgänger und Radfahrer. Projektstart ist voraussichtlich im kommenden Frühjahr. Die Gesamtkosten belaufen sich bis Oktober 2022 auf etwa 460 000 Euro. 90 Prozent davon fördert das SMEKUL.

„Parallel dazu werden wir nun Strategien entwickeln, wie wir das städtische Leben an die bereits jetzt nicht mehr vermeidbaren Konsequenzen des Klimawandels anpassen können“, sagt Dreßler. Dies sei ein fortlaufender Prozess, in den die Einwohner mit eingebunden werden sollen. Viele Hinweise würden der Stadtverwaltung bei der Umsetzung künftiger Projekte helfen.

Der Fragebogen ist online abrufbar, kann aber auch dem Pirnaer Anzeiger entnommen und ausgefüllt werden. Die Beantwortung dauert etwa zehn bis 15 Minuten laut Stadtverwaltung. Das Dokument senden Bürger per Post an die Stadtverwaltung unter dem Stichwort „Stadtgrün“ an Am Mark 1/2 in 01796 Pirna. Die Umfrage läuft bis zum 31. Dezember.

Von Sabrina Lösch