Hirschköpfe von Schloss Moritzburg müssen in die Werkstatt

Moritzburg

Als Barockschloss wird das Moritzburger Schloss oft bezeichnet. In der bald anbrechenden Vorweihnachtszeit reisen dann wieder viele Touristen nach Moritzburg, die ins Aschenbrödel-Schloss wollen. Und manche Besucher kennen das Gebäude auch als den Ort, an dem zumindest Teile des Moritzburger Schatzes zu sehen sind – als Schatzschloss also. Was all diese Bezeichnungen außer acht lassen, ist die ursprüngliche Bedeutung, die die Sachsenfürsten der Wettiner dem Moritzburger Prachtbau in ihrer Blüte vor allem zukommen ließen. In Moritzburg stand ihr Jagdschloss.

Jagdschloss mit Geweihen über den Portalen

Das lässt sich bei genauem Hinsehen auch schon an der Fassade erkennen. Über dem Eingang sind sechs Geweihe angebracht, die den Bau weithin sichtbar als Jagdschloss ausweisen – so war das zumindest bis zum Dienstag. Am Vormittag haben Fachleute vier Geweihe vorsichtig herabgenommen. Sie müssen restauriert werden.

Hirschköpfe aus Zinnguss haben Risse

Es handelt sich bei diesem Gebäudeschmuck um keine echten Hirschköpfe. Die naturalistischen Nachbildungen bestehen aus bemaltem Zink. Bei der letzten Begutachtung der Fassade von Schloss Moritzburg haben Fachleute auch einen genauen Blick auf die insgesamt zwölf Geweihe geworfen – neben den sechs Exemplaren über der von der Schlossallee zu erreichenden Südpforte hängen sechs weitere in bis zu zwölf Metern Höhe über dem Nordeingang. Dabei haben sie einige Fehlstellen und Risse an vier der Geweihen festgestellt, wie die zuständige Niederlassung Dresden I des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) mitteilte. Das sei der Ermüdung des Materials geschuldet. Immerhin sei der Zinkguss etwa 140 Jahre alt und stetig Wind und Wetter ausgesetzt gewesen.

Wilsdruffer Firma restauriert Geweihe

Sowohl die Geweihe als auch die Köpfe sind inwendig hohl. Deshalb wurden bei der letzten Restaurierung im Inneren Edelstahlseile eingebracht, um die Geweihe zu sichern und zu festigen. Ein Herabfallen der Köpfe oder auch Teile davon sei nicht zu befürchten, urteilen deshalb die vom SIB beauftragten Fachleute. Dennoch hat der Staatsbetrieb beschlossen, die Geweihe abzunehmen – „zur Sicherheit“, wie er mitteilte. Und auch um durch eine ordentliche Restaurierung ein Vergrößern der Schäden zu verhindern.

Diese Arbeiten hat die Firma Ostmann und Hempel aus Wilsdruff übernommen. Das SIB drängt dabei zur Eile und will die Schauseiten des Schlosses so bald wie möglich wieder komplettieren. Spätestens im Frühjahr 2020 sollen die Geweihköpfe wieder an der Fassade angebracht sein.

Von Uwe Hofmann