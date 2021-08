Hohenstein

Unter dem Motto „Über den Dächern Hohnsteins“ präsentieren Seilathleten am Wochenende beim Highline-und Familienfest ihr Können. Zwischen der Burg Hohnstein und dem Kirchturm am Marktplatz wird ein dünnes Band, die Highline, gespannt, auf der die Artisten ihre Kunststücke zeigen. Zusätzlich bietet das Fest für jüngere Besucher ein Kinderprogramm im Burggarten und eine Greifvogelshow an.

Am Sonnabend, dem 28. August, ab 18 Uhr beginnt die Abendvorstellung am Markt mit einer Tanzeinlage von Patrick von Bardeleben. Danach geht es in luftige Höhen, Artistin Linda Sander zeigt ihre Choreografie am Vertikalseil. Den Abschluss der Show macht Ruben Langer. Der Dresdner hält den Weltrekord über die längste Slagline-Strecke mit 2130 Meter und zeigt dem Publikum seine Balancierfähigkeit.

Mensch und Tier in luftiger Höhe

Auch am Sonntag ab 13 Uhr begibt sich der Rekordhalter noch einmal auf die Highline am Markt, zuvor führt die Berliner Akrobatin Sylvia Idelberger ihr Können am Tuchtrapez vor. Doch nicht nur Menschen begeben sich in luftige Höhen, auch Tiere hat das Hohnsteiner Fest zu bieten.

Teil des Familienprogramms im Burghof ist die Show des Falkners Hans-Peter Schaaf. Adler, Eulen und Falken in Aktion gibt es am Sonnabend um 12, 14 und 17 Uhr sowie am Sonntag um 12 und 14 Uhr zu sehen. Extra für Kinder organisieren die Veranstalter eine Hüpfburg, Kinderschminken und ein Puppentheater, außerdem können Interessierte die Kunst des Bogenschießens ausprobieren.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer von der Highline-Vorführung inspiriert wurde, kann sich beim Slagline-Workshop im Burggarten in moderateren Höhen an der Sportart versuchen. Der Eintritt für das gesamte Fest ist frei, das detaillierte Programm und weitere Informationen gibt es unter auf der Webseite des Festes.

Von Lukas Scheib