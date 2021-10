Herbst- und Bauernmarkt kommt am Sonntag nach Radebeul

Radebeul

Pilze, Alpakawaren, zahlreiche Kartoffelsorten, Keramik und Körbe sind am Sonntag beim Herbst- und Bauernmarkt in Radebeul erhältlich. Von 10 bis 17 Uhr bieten über 70 landwirtschaftliche Direktvermarkter, Handwerker und Erzeugergemeinschaften aus der Region ihre Produkte auf der Festwiese in Altkötzschenbroda an.

„In Sachsen gepflegt gehegt gewachsen“

Unter dem Motto „In Sachsen gepflegt gehegt gewachsen“ erwartet Besucher eine breite Produktpalette. Die beinhaltet unter anderem Woll- und Strickwaren, frisches Obst und Gemüse, Pferde- und Lammfleisch und Wildspezialitäten. Aber auch Gewürze und Tees, Milchprodukte und Backwaren zählen beim Herbst- und Bauernmarkt zum Angebot.

Neben Direktvermarktern aus Sachsen, Thüringen und Brandenburg sind auch dieses Jahr wieder landwirtschaftliche Erzeuger aus anderen Bundesländern zu Gast und werben um ihre Produkte. Darüber hinaus sind Vertreter aus Polen, Tschechien, Peru, Ungarn, Syrien und Griechenland am Sonntag vor Ort. Auch regionale Aronia ist wieder erhältlich: Das Angebot reicht vom hausgemachten Glühwein bis zum puren Saft.

Ebenfalls wie in den Jahren zuvor findet der Markt wieder auf der Festwiese in Altkö­tzschenbroda in Radebeul-West statt. Das soll auch in Zukunft so bleiben, wie der Veranstalter des Marktes, das Markt- und Eventmanagement Holger Tintner, informierte. „Der neue Standort ist logistisch für die Durchführung gut ausgebaut“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir hoffen, dass er sich für uns als Veranstalter, aber auch für die Händler als wirtschaftlich tragfähiger Standort bewährt.“ Letztlich entscheide der Erfolg für die Händler über den Standort.

Von SL