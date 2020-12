Hellhaus: Moritzburgs vergessenes Schlösschen wird saniert

Moritzburg

Schloss Moritzburg und das Fasanenschlösschen sind saniert, das dritte Moritzburger Schlösschen dagegen schien vergessen. Viele Jahre blieb das Hellhaus, das sich etwa 700 Meter nördlich vom Schloss Moritzburg mitten im Wald auf einem Hügel befindet, eine Ruine. Jetzt wird es wieder instandgesetzt und restauriert.

Weiße Fahne zeigte Fluchtrichtung des Wildes

Das achteckige zweigeschossige Gebäude mit Mansardwalmdach wurde 1776 erbaut. Es steht im Mittelpunkt eines achtstrahligen Jagdsterns. Dabei handelt es sich um ein Schneisen- und Alleensystem, das sich vor allem für die Parforce-Jagd – eine Hetzjagd auf Pferden und mit Hunden – eignete. Der Überlieferung nach wurde den Jagdteilnehmern vom Dach des Hellhauses aus mit einer weißen Fahne angezeigt, in welche Richtung das Wild flieht.

Das Hellhaus sei ein wichtiges Zeugnis barocker Parkgestaltung in Deutschland und europaweit das letzte seiner Art, macht der Staatsbetrieb Sachsenforst auf einer Infotafel vor Ort den Neugierigen die Bedeutung dieses Gebäudes deutlich.

Engagierte Denkmalschützer sorgten für Notdach

„Das Hellhaus war nach unseren Informationen von 1963 bis 1971 an den Architekten und Zwingerbaumeister Ulrich Aust verpachtet. Mit Hilfe von Architekturstudenten der TU Dresden wollte Aust das Bauwerk sichern und erhalten helfen“, blickt Sachsenforst-Sprecher Renke Coordes in die jüngere Vergangenheit. So seien in den 1960er-Jahren in Zusammenarbeit mit der TU Dresden Sicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden.

1988 wurde das Hellhaus dann durch Brandstiftung schwer beschädigt. Eine Gruppe engagierter Freiwilliger, zu der Ulrich Aust gehörte, errichtete ein Notdach, um noch verbliebene historisch wertvolle Bausubstanz bzw. deren Reste für eine spätere Sanierung zu sichern.

Zunächst nur äußerliche Sanierung

Jetzt wird das Gebäude für 760.000 Euro zunächst äußerlich an „Dach und Fach“ saniert, so Renke Coordes.„Das Plateau und die Geschossdecken sind gesichert. Das Sandsteinhauptgesims ist konserviert und restauriert. Der Dachstuhl wurde neu errichtet. Derzeit laufen die Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten“, berichtet Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) vom Stand der Bauarbeiten.

Im nächsten Jahr sollen dann die restaurierten historischen Geländer des Belvederes, der Zierschornstein und die Dachgauben aufgesetzt werden. Danach ist die Fassade an der Reihe. Die Arbeiten sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Im Inneren des Gebäudes würden lediglich einige Installationen getätigt, um eine spätere Nutzung, die noch nicht feststehe, zu ermöglichen, ergänzt Renke Coordes.

Historische Darstellung des Hellhauses vor Ort auf einer Info-Tafel. Quelle: Catrin Steinbach

Künftige Nutzung des Gebäudes noch nicht klar

Ursprünglich wollte der Sachsenforst zusammen mit der Gemeinde Moritzburg und weiteren Partnern spätestens 2009 damit beginnen, für 1,8 Millionen Euro aus der denkmalgeschützten Anlage einen Besuchermagneten mit Café, Souvenirshop, Minikino und einem Panoramagemälde im kuppelförmigen Dachgeschoss machen, berichteten die DNN im Mai 2007. Das Hellhaus sollte Mittelpunkt eines Themenparkes Moritzburg werden, der sich dem Thema Jagd widmet, so die Pläne.

Moritzburg sei ideal, um Gästen die Kulturgeschichte der Jagd zu präsentieren. Das hatte Mario Marsch, der damalige Leiter des Forstbezirkes Dresden und Lehrbeauftragter für Forstgeschichte an der TU Dresden, gegenüber DNN erklärt und auf die Geweihsammlungen, die zahlreichen Wandgemälde zum Thema Jagd im Schloss, auf das Gestüt, das Wildgehege sowie das für die Jagd angelegte Wegesystem verwiesen, zu dem das Hellhaus gehört. „Abgesehen von Versailles gibt es in Europa nirgendwo mehr diese Einheit von Funktion und Form“, so Marsch damals.

Schon damals war allerdings klar, dass der Sachsenforst die erforderlichen Mittel für die Sanierung des Hellhauses nicht alleine würde aufbringen können. Am Ende wurde aus dem Projekt nichts. Zudem zeigte damals der Staatsbetrieb Schlösser, Burgen und Gärten (SBG) Interesse, die Plateauflächen mit dem Hellhaus zu übernehmen und weiterzuentwickeln. Das jedenfalls ist einer Veröffentlichungen vom Januar 2010 zu entnehmen. Und diese Möglichkeit der Weiterentwicklung durch den SBG sollte zunächst geprüft werden.

Uli Kretzschmar, Sprecher des Schlösserlandes Sachsen, antwortete auf ein Anfrage der DNN, dass man bei Schlösser, Burgen und Gärten derzeit keine Pläne für die Übernahme „bzw. auch keine Pläne für die künftige Nutzung des Hellhauses“ habe. Sachsenforst-Sprecher Renke Coordes antwortete „Gespräche mit SBG sind von den zuständigen Stellen noch zu führen“.

Kahlschlag auf dem Hügel

Standen vor einiger Zeit rings um das Hellhaus noch große Bäume, so hat jetzt auf dem Hügel ein Kahlschlag stattgefunden. Die am Hellhaus stehenden historischen Lärchen, Weymouthskiefern, aber auch alte Buchen, hätten durch die Trockenheit seit 2018 Dürreschäden davongetragen und seien massiv vom Borkenkäfer befallen gewesen. „Sie mussten gefällt werden, so dass die Hellhauskuppe zunächst ohne Bezug zu den Baumaßnahmen zunehmend kahl wurde“, erklärt Sachsenforst-Sprecher Renke Coordes.

Zur denkmalpflegerischen Erkundung des historischen Umgriffs seien in diesem Jahr exemplarisch die Sichtachse zum Schloss in ihrer historischen Breite im Bereich der Kuppe freigeschlagen sowie ein Abschnitt des historischen Rundwegs abgesteckt worden. Der Sachsenforst entwickele in Zusammenarbeit mit einem Landschaftsarchitekten und den Denkmalbehörden ein Konzept, das historische Aspekte (u.a. Sichtbarkeit) mit den heutigen Anforderungen und Möglichkeiten der Bewirtschaftung verbinden soll.

Von Catrin Steinbach