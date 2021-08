„Heißzeit“ in Meißen: Konzert über den Dächern der Stadt

Meißen

Die Meißner Heißzeit geht am Wochenende in die nächste Runde. Den Auftakt zum Kultursommer 2021 macht der Kultursalon Meißen am Freitag mit einem Freiluftkonzert über den Dächern der Stadt. Am Sonnabend setzt sich die Heißzeit mit kreativen Workshops für Kinder fort.

Die sächsisch-amerikanische Band „Standard Crow“ tritt am Freitagabend, 20 Uhr, im Domherrenhaus, Freiheit 6, auf. Musikalisch angesiedelt zwischen Bluegrass, Songwriter und Pop, präsentiert die dreiköpfige Band bei dem Open-Air-Konzert ihr kürzlich erschienenes Debütalbum „Talking To Space“. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung in den Gotischen Saal gelegt. Eine Voranmeldung ist per E-Mail an domherrenhaus-meissen.com nötig.

Lesen Sie auch:

Am Sonnabend veranstaltet der Verein „Museum unterwegs!“ ab 11 Uhr eine Papierwerkstatt auf dem Spielplatz Goethestraße. Dort können Kinder designen, verzieren oder Papier selbst herstellen. Während das Papier zum Trocknen zwischen den Bäumen baumelt, verarbeiten die Teilnehmer das restliche Material zu kleinen Samenbomben. Die kommen den Bienen zugute. Um 15 Uhr zieht der Verein auf den Wilhelm-Walkhoff-Platz weiter.

Tango-Konzert am Sonnabend

Der Kultursommer führt sich auf dem Heinrichsplatz fort, wo ab 16 Uhr das Trio „Von Paris bis Berlin“ ein Konzert gibt. Zwei Stunden später bringt das Duo „Karras“ mit Bandoneon und Gitarre gefühlvollen Tango mit Einflüssen der argentinischen Folklore auf die Bühne.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Porzellanmalerin Gundula Eichler hält am Sonntag ab 14 Uhr am Markt in der Meißner Altstadt Stifte, Pinsel und Aquarellfarben bereit. Ab 17 Uhr lässt das Münchner Ensemble „Harmonic Brass“ das Kultursommerwochenende mit Werken von Bach bis Rossini ausklingen.

Weitere Informationen online unter stadt-meissen.de

Von SL