„Heißzeit“ in Meißen: Breakdance und Graffiti auf dem Markt

Meißen

Sonnabend startet in der Domstadt die „Heißzeit“ – der Kultursommer in Meißen. Zusammen mit der Breakdance-Crew „The Saxonz“, die im Sommer entlang der Elbe tourt, gibt es ab 13 Uhr auf dem Meißner Markt einiges zum Staunen, Graffiti-Workshops und Breakdance. Ursprünglich war der Startschuss für die „Heißzeit“ – Motto und Titel des Kultursommers - am ersten Juliwochenende geplant. Nun hat die Domstadt bekanntgegeben, dass die Heißzeit schon einer Woche früher und wie erhofft mit einer Hip-Hop und Jugendveranstaltung beginnt.

Kultur und Leben mitten in der Stadt

Am frühen Nachmittag laden die „The Saxonz“ zu Breakdance- und Graffiti-Workshops auf den Meißner Markt. Dort können sich alle Interessierten im Hip-Hop-Tanzstil und im urbanen Sprayen ausprobieren. Ab 15 Uhr gibt es Wettkämpfe: Zunächst treten Nachwuchstänzer im Breakdance gegeneinander an. Ab 16 Uhr werden die sogenannten „Battles“ für die Disziplin „allstyles“ geöffnet. Eine fachkundige Jury, darunter auch der gebürtige Meißner und zweifacher DDR-Breakdance-Meister Heiko „Hahny“ Hahnewald, wird die Tänzerinnen und Tänzer im Wettkampf beurteilen. „The Saxonz bringen endlich wieder Kultur und Leben mitten in die Stadt. Nach den langen Monaten des Stillstands freuen wir uns, dass wir damit vor allem junge Menschen wieder nach draußen locken, die Innenstadt mit frischen Beats und beeindruckendem Tanz beleben“, sagt Meißens Kulturreferentin Sara Engelmann.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Musikalisch wird die Veranstaltung nicht nur „aus der Dose“ versorgt. Einige Musikerinnen und Musiker der Elbland Philharmonie Sachsen sind auch vor Ort – und spielen in einem ungewöhnlichen Szenario. Mit ihren klassischen Instrumenten werden sie die BMX-Show von Dustyn Alt begleiten. Die Musiker und der Leipziger BMX-Fahrer werden um 17 Uhr auftreten. Spezialgebiet des BMX-Tricksers ist die Unterdisziplin „Flatland“: Die Rad-Akrobatik und Zweirad-Stunts werden auf flachem Untergrund absolviert. Im Anschluss der BMX-Show werden die Breakdance-Profis von der Jury zu Tänzern. Ab 18 Uhr stellen sie selbst ihr akrobatisches Können im Wettkampf unter Beweis stellen.

Die Veranstaltung wird mit Unterstützung der Stadt Meißen von „The Saxonz“ organisiert. Mit ihrer „Bring it back Jam“, die als Tour entlang der Elbe von Meißen, Torgau, Riesa, Radebeul, Dresden bis in die Sächsische Schweiz unterwegs ist, rücken ,,The Saxonz’’ Bewegung, Kultur sowie Kinder- und Jugendarbeit in den Fokus. „Das Anliegen der Saxonz liegt auch uns sehr am Herzen. Umso schöner ist es, dass Meißen der erste Stopp dieser Sommertour ist und wir mit genau diesem Format in den Kultursommer starten“, freut sich Kulturreferentin Engelmann.

Von Sören Hinze