Heimatmuseums Dohna nach drei Jahren Sanierung wieder offen

Dohna

Geschichte zum Entdecken, Anfassen und Begreifen: In Dohna wurde am vergangenen Wochenende nach mehr als drei Jahren Umbauzeit das überregional bedeutsame städtische Museum wieder eröffnet. Seit 2017 war das historische Apothekerhaus am Markt umfassend saniert worden. Am Sonnabend- und Sonntagnachmittag begrüßten die neue Museumsleiterin Kathrin Penndorf und zahlreiche Mitglieder der Mittelaltergruppe „Domus Donin“ die Besucher. Die Gruppe stellte die Persönlichkeiten der Burggrafschaft Dohna im 13. Jahrhundert nach, die Mitstreiter gehören zur Sektion Mittelalter im Kulturverein Dohna.

Werkzeuge, Gefäße, Waffen und Münzen

An beiden Tagen sahen sich mehr als 100 Gäste die fertigen Ausstellungsräume an. Die Gemäuer im ersten Stock zeigen sich nicht nur in neuem Gewand mit frischer Farbe. Die Exposition wurde völlig neu möbliert, gestaltet, ergänzt – und mit multimedialer Technik aufgerüstet. So beschreibt ein Medientisch mit Visualisierungen und Fotos die Erstbesiedlung und spätere Entwicklung der Burgstadt Dohna. Audiostationen informieren die Besucher an den einzelnen Stationen und lassen in die Historie hineinhören.

An einer Wand vermittelt eine riesige Tafel Dohnas Geschichte – integriert in das regionale und überregionale Zeitgeschehen. Die Stadt wurde vermutlich 960 erbaut, 1040 erstmals urkundlich erwähnt und gilt als die zweitälteste Stadt im Freistaat Sachsen. Ein Zeitstrahl erklärt die Entstehung von der Steinzeit über die Metallzeit, in der sich etwa 1800 bis 1600 v. Chr. erste Siedlungen nachweisen lassen. Weiter führt er ins Mittelalter mit der Geschichte der Burggrafschaft und der Dohnaer Burggrafen, der „Donins“, bis in die Gegenwart.

Die Ausstellung in dem über 300 Jahre alten Haus zeigt nun noch mehr Funde wie Werkzeuge, Gefäße, Waffen oder Münzen sowie originale Dokumenten und Gegenstände der Zeitgeschichte. So wird dem Betrachter beispielsweise vermittelt, dass die Handelswege an den einstigen Wallanlagen auf dem Robisch und auf dem Burgberg bereits vor Jahrhunderten eine wichtige verkehrstopographische und strategische Bedeutung hatten und der so genannte Kulmer Steig, der von der Elbtalweitung über das Erzgebirge nach Nordböhmen führte, annähernd der Trasse der heutigen Bundesautobahn A 17 von Dresden nach Prag folgt.

Das geologische Kabinett wird noch neu installiert

Besucher, die das bisherige Museum kannten, wird es auffallen: Die Königs- und Jubelscheibe der Dohnaer Schützengesellschaft hat wieder ihren Platz bekommen. Wie schon vor der Sanierung widmet sich ein Raum mit einem großen Schrank voller Schubfächer und ei­ner Vitrine mit zahlreichen Gerätschaften und Behältnissen – beides aus dem 18. Jahrhundert – der einstigen Apotheke. Getrocknete Heilpflanzen und Gewürze können den Wissensdurst über die Pharmazie und Kräuterkunde von einst stillen.

Noch ist nicht alles fertig in dem Museum. So wird in diesem Jahr noch das geologische Kabinett neu installiert. Nächstes Jahr soll der Bereich Handwerk und Industrie neu entstehen und auch verraten werden, was aus den Böttchern, Brauern, Schustern oder Strohflechtern, aber auch aus den Mühlen an der Müglitz geworden ist. Das Museum Dohna hat sich aus einer heimatkundlichen Sammlung von 1906 entwickelt und seit 1984 seinen festen Sitz im historischen Apothekerhaus am Markt.

Von Daniel Förster