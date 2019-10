Heimatmuseum Radeburg zeigt die besten Karikaturen des OL

Radeburg

Die aktuelle Sonderausstellung im Heimatmuseum Radeburg ist dem Preisträger des 1. Heinrich-Zille-Karikaturenpreises gewidmet. Unter dem Titel „Herz und Schnauze. Die besten Karikaturen des Berliners OL“ sind noch bis 28. November dieses Jahres humoristische Zeichnungen von Olaf Schwarzbach zu sehen.

OL – Der „spätmoderne Heinrich Zille “

Unter seinem Kürzel OL lebt und arbeitet Schwarzbach seit über 25 Jahren in Berlin. Wie auch Heinrich Zille ist der Zeichner und Karikaturist ein genauer und kritischer Beobachter, der mit seinen Werken nicht nur, aber auch das Berliner Milieu porträtiert und satirisch kommentiert. Gern wird er deshalb als „spätmoderner Heinrich Zille“ bezeichnet. Vor allem seine Geschichten der „Mütter vom Kollwitzplatz“ sind mittlerweile weit bekannt.

Im Januar 2019 gewann OL den unter dem Motto „Die Wahrheit stört zuletzt“ stehenden und mit 1000 Euro dotierten ersten Heinrich-Zille-Karikaturenpreis. Aus den 450 eingereichten Werken von 90 Künstlern hatte eine Jury seine Arbeit „ Flüchtlingskrise“ gewählt. In einer Werkschau stellt das Heimatmuseum die besten Karikaturen von OL aus. Es sind humorvolle und hintergründige Einblicke in die Eigenheiten der modernen, zwischen Gentrifizierung und Konservatismus stehenden Gesellschaft Deutschlands zu sehen. Das Heimatmuseum in Radeburg, Heinrich-Zille-Straße 9, hat dienstags von 10 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie jeden 1. und 3. Sonnabend im Monat von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Stadt sucht bereits Nachfolger

Während die Ausstellung des ersten Preisträgers des Heinrich-Zille-Karikaturenpreises noch läuft, sucht die Stadt in Zusammenarbeit mit der Galerie Komische Meister Dresden einen Nachfolger. Noch bis zum 11. November 2019 können sich Karikaturisten aus dem deutschsprachigen Raum für den jährlich zu vergebenden Preis bewerben. Diesmal lautet das Thema „Der Nächste, bitte!“.

„Wir wünschen uns satirische Werke, die unsere aktuelle Gesellschaft, insbesondere die Themen Gesundheit, Altern, Pflege, humorvoll ins Licht rücken“, sagt die Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos). Der Jury-Preis ist wieder mit 1000 Euro dotiert und wird Anfang Januar 2020 während eines Festaktes an eine Künstlerin oder einen Künstler vergeben.

Namensgeber des Preises ist der Grafiker und Maler Heinrich Zille. Er wurde am 10. Januar 1858 in einem Haus am Radeburger Markt geboren. Als „Pinselheinrich“ erlangte Zille als Erwachsener in Berlin Ruhm und Anerkennung. Seine spöttische Sozialkritik äußerte er auch in Karikaturen, die Zilles „Milljöh“ zeigen, die Alt-Berliner Arbeiterviertel und Vergnügungsorte einfacher Leute.

