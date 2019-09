Heimatkundliche Zeitreise zum 100. Museumsgeburtstag

Wegen der Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke an der Stadtgrenze von Radebeul und Coswig ist die Meißner Straße ab Montag, 23. September 2019, gesperrt. Die Vollsperrung dauert bis Freitagabend an. Am 27. September 2019 lädt die Bahn zu einem Baustelleninformationstag ein.