Heidenau/Pirna

Ab Montag lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Autobahn 17 zwischen den Abfahrten Pirna und Heidenau für rund 360 000 Euro reparieren. Montag und Dienstag zwischen 18 und 5 Uhr sind zunächst Arbeiten an der Anschlussstelle Heidenau geplant. Die Auf- und Abfahrt in Richtung Dresden ist dabei gesperrt. Alternativ ist eine Abfahrt über die Anschlussstelle Prohlis möglich. Die Auffahrt wird über eine Wendefahrt zur Anschlussstelle Pirna geregelt. Die Gegenfahrbahn wird ab dem 8. Oktober instand gesetzt, weshalb dann die Auf-und Abfahrt in Richtung Prag gesperrt ist.

Vom 8. bis 30. Oktober zwischen 7 und 14 Uhr wird die Fahrbahn zwischen der Autobahnauffahrt Heidenau und Pirna saniert. Die Fahrspuren werden wechselseitig gesperrt und Autos über den Standstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Ab dem 13. Oktober wird bis zum Ende der Woche im Bereich der Anschlussstelle Pirna an der Lastspur gearbeitet. Eine Abfahrt ist weiterhin möglich.

Von tik