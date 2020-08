Heidenau

Jens Genschmar will hoch hinaus. Zwölf Meter, um genau zu sein. So hoch ist der Lugturm im Heidenau, zu dessen Füßen Jens Genschmar gemeinsam mit seiner Frau Kathrin seit drei Jahren eine an den Wochenenden geöffnete Sommerwirtschaft betreibt. Nun will er gemeinsam mit Projektleiter René Mischke den seit den 1930er Jahren gesperrten Aussichtsturm sanieren.

„Eigentlich wollten wir ihn jetzt, zum 140. Jubiläum, wiedereröffnen“, sagt der Bauingenieur René Mischke. Aber das sei einfach nicht zu schaffen gewesen. Denn der Lugturm hatte in den letzten Jahrzehnten eine schwierige Geschichte. 1880 vom Gebirgsverein Sächsische Schweiz erbaut, wurde er rasch zu einem beliebten Ausflugsziel. Aus 207 Metern Höhe lassen sich schließlich der Süden Dresdens und die Höhenzüge des Elbsandsteingebirges erblicken. Zwei Gaststätten standen zu Füßen des Lugturms, beide wurden zu DDR-Zeiten zweckentfremdet, weil der Lugturm ja nicht mehr als Ausflugsziel diente. Ein Lokal wurde nach mehreren Bränden in den 1970er Jahren abgerissen, das zweite nach einem Brand 1995. Anschließend verwilderte das Areal derart stark, dass es heute als Waldgebiet zählt. Um den Biergarten „ Lugturm 1880“ eröffnen zu können, mussten Kathrin und Jens Genschmar sich deshalb um eine Sondergenehmigung beim Sachsenforst bemühen.

Nun wollen sie zurück zu den Anfängen. „Der Lugturm soll wieder Ausflugsziel werden“, sagt Jens Genschmar. Etwa 100 000 Euro soll es kosten, Treppen und Geländer zu erneuern, von Vandalen zerstörte Brüstungsplatten zu ersetzen, Fenster einzusetzen und die außen angebrachten Schriftzüge zu restaurieren, rechnet René Mischke vor. Bisher befindet sich etwa ein Fünftel der Baukosten in der Kasse – vor allem aus Fördermitteln und Spenden. „Wir brauchen weitere Spenden“, sagt Jens Genschmar.

Turmfest am 22. und 23. August

Denn schon nächste Woche sollen die Arbeiten beginnen. Der Lugturm wird eingerüstet und soll bis Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres wiederhergestellt sein. Wenn Jens Genschmar mit dem Turmfest am Wochenende vom 22./23. August in die Spendenoffensive gehen will, sind also erste Arbeiten schon zu beobachten. Dann will er Spendenquittungen für 5, 10 oder 20 Euro unter die Interessenten bringen. Ebenso ist es möglich, Patenschaften für Platten oder Treppenstufen zu erwerben.

Riesenrad als Interims-Aussichtspunkt

Höhepunkt des Turmgeburtstages ist aber etwas anderes: ein Riesenrad von 35 Metern Höhe. Aus seinen Gondeln bekommt man eine Idee, welcher Ausblick vom Lugturm möglich wäre, wenn er denn nutzbar und das Umfeld freigeschnitten wäre. Das Rad soll bis Ende Oktober stehen bleiben, was manchen Anwohner nicht gefällt. Sie fürchten um ihre Ruhe, auch wenn sich das Riesenrad nur an den Wochenenden (Fr 17–21 Uhr, Sa 11–20 Uhr, So 13–20 Uhr, Eintritt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro) und ohne Musik drehen soll. Sorge bereiten vor allem die engen Zufahrten und das mit 50 Plätzen relativ geringe Stellplatzangebot. Jens Genschmar empfiehlt deshalb die Anreise mit dem Rad oder die Nutzung der Wanderwege rund um den Lugturm. Er habe ohnehin sanften Tourismus zum Ziel, meint Jens Genschmar. „Die Leute sollen den Ort, die Natur hier genießen, deswegen spielen wir auch so gut wie nie Musik“, sagt er. Das Programm zum Turmfest und das Riesenrad bleibe die große Ausnahme.

Kein Massentourismus geplant

Und auch die weiteren Pläne sehen einen behutsamen Umgang mit dem Ort vor. So wollen Kathrin und Jens Genschmar zwar in die Gastronomie investieren. „Aber ein Großprojekt wird das hier oben nicht“, sagt er. Als nächstes will er jedoch in ein festes Toilettenhäuschen investieren, was wegen eines fehlenden Abwasseranschlusses gar nicht so einfach ist. Ebenso ist an Funktionsgebäude und Unterstände gedacht. Den Biergartencharakter soll das Areal aber behalten, meint Jens Genschmar.

Spendenfür die Lugturmsanierung an den Heimatverein Niedersedlitz, Kennwort Lugturm, Konto: DE 92 8306 5408 0004 1865 59

Von Uwe Hofmann