Heidelbeeren selbst pflücken in Radebeul

Radebeul

Obstfreunde lieben die aktuelle Jahreszeit: Immerfort werden neue Früchte reif. So auch die Heidelbeeren in der Gärtnerei Damme in Sörnewitz. Wie jedes Jahr stehen 10.000 Pflanzen auf dem fünf Hektar großen Areal zur Ernte bereit.

Zwar ging die Saison dieses Jahr etwas später los als sonst, doch befindet sich der Hof nun schon seit drei Wochen in der Ernte und lädt Beerenliebhaber zur Selbstpflücke ein. „Wenn alles gut läuft, kann bis Mitte oder Ende September geerntet werden“, prognostiziert Gärtnereichef Karsten Damme. Solange keine negativen Wetterbedingungen auftreten, erwarte er in dieser Saison bis zu 50 Tonnen Blaubeeren. „Wir haben so viel Ertrag wie noch nie“, sagt der Inhaber freudig. Der Großteil davon gehe an die Kunden, die selbstständig pflücken kommen, den Rest verkaufe er auf dem Großmarkt an kleine Händler und Gaststätten.

Ganze 13 verschiedene Heidelbeersorten wachsen auf dem Feld. Deshalb sagt Karsten Damme: „Die Pflücker können erstmal kosten und dann die Sorte nehmen, die ihnen am besten schmeckt“. Denn je nach Sorte variieren die Heidelbeeren im Geschmack: Die einen sind säuerlicher, die anderen süßer.

Alles rund um die Früchte und deren Anbau

Familie Damme kann aber nicht nur mit Heidelbeeren dienen: Aktuell sind auch die Himbeeren reif und ab Ende der Woche können die Brombeeren mit nach Hause genommen werden. Außerdem bietet Karsten Damme Führungen durch die Heidelbeerplantagen an. In eineinhalb bis zwei Stunden erklärt er Interessierten alles rund um die Früchte und deren Anbau – Verkostung inklusive, versteht sich.

Gerade diejenigen, die selbst Heidelbeeren anbauen wollen, können sich beraten lassen und Fachfragen klären. Für je 60 Euro verkauft die Gärtnerei Heidelbeerpflanzen und den dazugehörigen Spezialdünger. Da Heidelbeeren laut Damme jedoch sehr anspruchsvoll und schwer zu pflegen seien, hat er noch eine Alternative parat: Die Kamtschatka-Beere. „Sie gilt zurzeit als Superfrucht und liegt total im Trend“, sagt der Gärtner. Die neue Sorte sehe aus wie eine längliche Blaubeere und könne einfach zu Hause eingepflanzt werden.

Öffnungszeiten: Mo–Sa 8–18 Uhr, So 9–12 Uhr

Anmeldung und Terminabsprache zur Heidelbeerführung telefonisch unter 03523 50829

Preise: 8,50 Euro/Kilogramm für Heidelbeeren und Himbeeren, 6,90 Euro/Kg für Brombeeren. 10 Prozent Rabatt ab sechs Kilogramm, 20 Prozent ab zehn Kilogramm.

Von Hanna Kazmirowski