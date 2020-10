Dresden

Die Fürsten von Anhalt-Zerbst, Ansbach-Bayreuth, Braunschweig, Nassau, Waldeck, und vor allem Markgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel: Sie alle vermieteten während des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs ab 1776 Truppen, die auf Seiten der Briten kämpften. In seinem Trauerspiel „Kabale und Liebe“ prangert Friedrich Schiller dieses Geschäftsmodell an – er lässt die Mätresse des Fürsten den Juwelenschmuck, den sie im Zuge des Soldatenhandels vom Landesherrn geschenkt bekommt, empört mit den Worten von sich weisen: „Soll ich den Fluch seines Landes in meinen Haaren tragen?“

Von 3.000 Soldaten kehrten nur 761 zurück

Neu war die Sache mit dem Soldatenhandel allerdings nicht. Einer der ersten, der dies praktizierte, war Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen. Er schloss am 8. März 1685 mit dem Dogen von Venedig einen Vertrag, in dem er sich verpflichtete, für den einmaligen Betrag von 120.000 Talern sowie die Übernahme der Unterhaltskosten für die Soldaten der Adelsrepublik für zwei Jahre drei vollständig ausgerüstete Infanterieregimenter mit 3.000 Mann zu überlassen, damit diese gegen die Türken kämpfen.

Statt aber wie vereinbart in Dalmatien wurden die Truppen auf der Halbinsel Morea, also auf dem Peloponnes, eingesetzt. In den Winterquartieren gab es dort weder Betten, noch Heizung, noch ausreichend Verpflegung. Bald wüteten Krankheiten, vor allem die Ruhr. Die Sachsen starben entsprechend bald zuhauf, das Gros davon nicht in den Kämpfen gegen die Türken. Von dem 3.000 Mann starken und dann verheizten Truppenkontingent kehrten 761 zurück, besonders hoch war die Todesrate unter den Offizieren.

August der Starke bekam den Beinamen „Eiserne Hand“

Gleichwohl feierte sich Johann Georg III. Im Dresdner Münzkabinett hat eine Münze von 1683 die Zeiten überdauert, auf der er als MARS SAXONICUS (= der sächsische Mars) aufgrund seiner Beihilfe beim Entsatz von Wien gewürdigt wird. Auf der Rückseite ist eine über Trophäen nach links schreitende Victoria auszumachen. Sie bläst in die mit der Rechten hochgehaltene Posaune und hält mit der Linken einen Siegeskranz aus Lorbeeren. Die lateinische Inschrift lautet übersetzt: Dieser hat als Erster die Feinde glücklich angegriffen.

Aber auch schon vorher waren Sachsen im Kampf gegen die Türken dabei, die ab 1357 sukzessive Südosteuropa erobert hatten und zunehmend Wien und damit auch zumindest den südlichen Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bedrohten. Heute würden viele Deutsche einem Aggressor ja gern in einen Stuhlkreis einladen mit der Ermunterung, sich positiv einzubringen und von seiner Aggressivität abzulassen. Im Kampf gegen das Osmanische Reich ließ man einst allerdings lieber die Waffen sprechen.

In seinem Buch „Die Türkenkriege im Spiegel sächsischer Biographien“ vermittelt nun Hans-Joachim Böttcher, wie diverse sächsische Kurfürsten, so Moritz (1541-1553), Johann Georg III. (1680-1691) und Friedrich August I., genannt August der Starke (1694-1733), sich persönlich im Kampf gegen die Türken engagierten und an der Spitze ihrer Truppen standen, die einen Teil des Reichsheeres ausmachten. Moritz war beim Osmanischen Heer als „schwarzer Ritter“ (der Name resultierte aus der dunklen Rüstung des Monarchen) gefürchtet, August der Starke wurde mit dem Beinamen „Eiserne Hand“ bedacht. Zudem erfolgt eine Darstellung von Kampagnen, an denen Sachsen beteiligt waren, so etwa beim gigantischen Sieg Prinz Eugens in der Schlacht von Zenta, bei der die sächsischen Truppen vier Offiziere sowie 60 Unteroffiziere und Mannschaften verloren. Mit Sachsens Fürsten, aber zum Teil auch unter anderen bedeutenden Heerführern, mussten im Laufe der Zeit mehrere zehntausend Sachsen in den Krieg ziehen.

Nicht jeder wollte sich im Kampf engagieren

Der bis ins letzte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts währende Abwehrkampf gegen die türkische Eroberung Europas ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Um dem entgegen zu wirken, hat Böttcher zur Feder gegriffen beziehungsweise in die Tasten des PC „gehauen“. Im ersten Kapitel des Buches (es ist Band 20 der Reihe „Studien zur Geschichte Ungarns“) wird die wechselnde Haltung Martin Luthers zum Islam und der „Türkengefahr“ vermittelt. Der Protestant verfasste 1528/29 die Schrift „Vom Kriege wider die Türken“, auch ihm dämmerte, dass es wohl mit Gebeten und dem Singen von Liedern wie „Eine feste Burg ist unser Gott“ allein nicht getan sein könnte. Ins gleiche Horn stieß dann 1531 der sächsische Universalgelehrte Georgius Agricola mit seiner Schrift „De bello adversa Turcas“.

Es gab auch Widerstände. Nicht jeder wollte sich im Kampf „hinten, weit, in der Türkei“ (so bringt es Goethe in seinem „Faust“ auf den Punkt) oder auf dem Balkan engagieren. Die Akteure des ständischen Ausschusstages am 18. November 1541 waren wenig erbaut davon, dass Herzog Moritz von ihnen jährlich 50.000 Gulden für den Kampf gegen die Türken bewilligt haben wollte, zumal sich der Landesherr mit dem katholischen Kaiser zu verbünden gedachte, der in seinen Erblanden, besonders in Ungarn, die Protestanten drangsalierte. Nun ja, Moritz bekam seine Gelder, außerdem schröpfte er die Kirche. So ließ er im Mai 1542 von zwei Kommissionen den gewaltigen Meißner Domschatz beschlagnahmen, der umgehend eingeschmolzen und zu Münzen verarbeitet wurde.

August der Starke kämpfe persönlich an der Balkanfront

Nur aus christlicher Nächstenliebe für die bedrängten Glaubensbrüder auf dem Balkan agierten auch Sachsens Fürsten nicht immer. Nachdem er nach einem Feldzug gegen Kaiser Karl V. 1552 im Passauer Vertrag die Anerkennung des Augsburger Bekenntnisses, also die Grundlagenschrift der evangelisch-lutherischen Kirche, erreicht hatte, verpflichtete sich Kurfürst Moritz als Geste der Versöhnung, Beistand gegen die Türken zu leisten.

Und August der Starke tat Ähnliches, um die Unterstützung des Kaisers zu erlangen, was seine Ziele in Polen anging: den Erwerb der Königskrone von Polen-Litauen. Von Baden aus, wo Sachsens Landesherr zum Katholizismus konvertierte, erging der Befehl, alle verfügbaren Soldaten binnen 14 Tagen in Bautzen zusammenzuziehen. Es wurde ein Korps aufgestellt, das aus neun Regimentern Infanterie und drei Regimentern Kavallerie bestand. Das Oberkommando erhielt der Generalfeldzeugmeister und Geheime Kriegsrat Heinrich VI. Graf Reuß.

August der Starke ließ aber nicht nur kämpfen, er stand 1695 und 1696 auch selbst im Feld an der Balkanfront. Damals hatte er angewiesen, die weißgrauen Uniformen durch rote zu ersetzen. Rote Uniformen hatten bislang nur die Leibregimenter zu Fuß getragen. Mag sein, dass ästhetische Gründe den Ausschlag gegeben hatten, wie Böttcher annimmt, Fakt ist, dass man so das aus Wunden austretende Blut nicht so leicht sah.

Wer Kapitulation ablehnte, verwirkte sein Recht auf Gnade

Die Gräuel der Türken auf dem Balkan führt Hans-Joachim Böttcher in aller Deutlichkeit vor Augen. Es mag Zeitgenossen geben, die ihm deshalb Islamfeindlichkeit bescheinigen, aber all die überlieferten Berichte bei all der auch damals üblichen Propaganda als „Fake News“ abzutun, ist nun mal verfehlt. Es hat seine Ursachen, weshalb die Völker auf dem Balkan, sofern christlich, die „Türkenzeit“ in ähnlich schlechter Erinnerung behalten haben wie die Menschen Osteuropas das Wüten der deutschen Einsatzgruppen hinter der Ostfront während des Zweiten Weltkrieges. Die Türken waren dafür berüchtigt, Gefangene und Verwundete zu massakrieren. Entsprechend wurden dann auch von den christlichen Soldaten mitunter keine Gefangenen gemacht.

Nachdem der türkische Oberbefehlshaber bei der Belagerung Ofens 1686 die (zu ehrenwerten Bedingungen) angebotene Kapitulation abgelehnt hatte, kam es nach der Eroberung zu Exzessen gegen die überlebenden Türken, auch die zivile Bevölkerung. Das entsprach den Regeln der Zeit. Wer die Kapitulation stets aufs Neue ablehnte, verwirkte sein Recht auf Gnade.

Ein bisschen gegen den verklärenden Strich ist auch das, was Böttcher zu einer soziologischen Folgeerscheinung wie der „Türkenmode“ vermittelt, die einen Hauch von Orient in die höfische Lebenskultur brachte. Aus blutigen Ernst wurde prickelnder Zeitvertreib: Wenn August der Starke es abends einmal leger mochte oder eine seiner Mätressen beeindrucken wollte, kleidete er sich bekanntlich schon mal in einen Kaftan. Lachsrot, glänzende Seide mit tausenderlei Paspeln und Abnähern, so stehen zwei seiner Kalifengewänder auf Figurinen in der neuen „Türckischen Cammer“ des Dresdner Residenzschlosses.

August der Starke orderte sogar eine komplette Zeltstadt

Nun mochte es August dem Starken gefallen, mitunter in orientalisch wirkender Kleidung Maskeraden in Form von Türkenfesten zu veranstalten, aber für das Gros seiner Landeskinder dürfte diese Form von Exotismus ähnlich geschmacklos-deplatziert gewirkt haben wie für Briten 2005 der Auftritt von Prinz Harry in Nazi-Uniform und Hakenkreuzbinde auf einer Kostümparty.

Da es nie viel an Beute gewesen war, die die Sachsen in den Türkenkriegen hatten machen können, schickte August der Starke 1712 seinen Vertrauten Johann Georg von Spiegel als Einkäufer von kunstvoll gearbeiteten Waren der unterschiedlichsten Art, darunter Stoffe, Prunkwaffen und Bilder, nach Adrianopel ( Edirne) und Konstantinopel ( Istanbul). In einer Nachbestellung orderte der Kurfürst dann noch eine komplette Zeltstadt. Eine reine Shopping-Tour war die Reise Spiegels nicht. Wie Böttcher festhält, war dessen Hauptaufgabe den „zeitgleich in der Türkei mit der Hohen Pforte diplomatische Verhandlungen führenden Woiwoden von Mazowien, dem August II. offenbar nicht traute, zu kontrollieren“.

Hans-Joachim Böttcher: Die Türkenkriege im Spiegel sächsischer Biographien. Gabriele Schäfer Verlag, 294 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-944487-63-2

