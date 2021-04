Gymnasium Radeberg: Neubau soll Platzproblem lösen

Radeberg/Bautzen

Das Humboldt-Gymnasium Radeberg erhält einen Ersatzneubau für seine Außenstelle. Diese Entscheidung hat der Bautzener Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung in Abwägung mehrerer Varianten getroffen. Gegenwärtig wird die Dachterrasse des Hauptgebäudes zu vier zusätzlichen Klassenräumen umgebaut. „Damit sind am Standort des Hauptgebäudes alle Erweiterungsmöglichkeiten ausgeschöpft und keine weiteren An- und Ausbauten mehr möglich“, erklärt der für Schulen zuständige Beigeordnete des Bautzener Landrates, Udo Witschas.

Die Außenstelle befindet sich zurzeit in der „Alten Stadtschule“ An der Kirche 3. Der Ersatzneubau soll die 5. bis 7. Klassen komplett aufnehmen und somit – bei jeweils sechs Klassen pro Stufe – Kapazitäten für 18 Klassen bieten. Hinzu kommen Fachkabinette und Vorbereitungsräume.

Container sollen der Vergangenheit angehören

„Eine Außenstelle mit drei Klassenstufen lässt sich wirtschaftlich betreiben“, nennt Udo Witschas einen der wichtigsten Vorteile der Vorzugsvariante. Es entstehe „ein bedarfsgerechtes modernes Schulgebäude, welches sich positiv auf die Schulwahl auswirken und optimal zur pädagogischen Unterrichtsgestaltung genutzt werden kann.“ Selbst für den Fall, dass sich die Schülerzahlen im Raum Radeberg noch vorteilhafter entwickeln als prognostiziert, böte diese Variante genügend Puffer, um nicht gleich wieder neu investieren zu müssen. Die Nutzung von „mobilen Raumeinheiten“ (Containern), die in den letzten Jahren zum Schulalltag gehörten, wäre dann nicht mehr erforderlich.

Allerdings hat die beschlossene Variante auch Nachteile: So verursacht sie vergleichsweise hohe Planungs- und Baukosten – das Landratsamt beziffert sie auf circa 23 Millionen Euro. Auch sei diese Variante „weniger flexibel bei veränderten Anforderungen“ und schließe einen späteren Rückbau aus. Alternativ hatte das Landratsamt geprüft, den Neubau der Außenstelle nur für die 5. und 6. Klassen auszulegen. In diesem Fall wäre absehbar die Beschulung in Containern erforderlich geblieben. Auch die komplette Abdeckung des zusätzlichen Raumbedarfs durch mobile Module hatte die Kreisverwaltung vor allem aufgrund der hohen Unterhaltskosten verworfen.

Wo genau der Landkreis die neue Außenstelle errichtet, steht noch nicht fest. „Es befinden sich zwei Grundstücke in der näheren Betrachtung, nach Abschluss der Verhandlungen mit den Eigentümern können wir hierzu Näheres sagen“, teilt die Pressesprecherin des Landratsamtes, Sabine Rötschke, mit. Die Alte Stadtschule befindet sich im Eigentum der Stadt Radeberg und fällt nach der Nutzungsaufgabe an diese zurück.

