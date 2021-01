Gutschein-Aktion in Pirna bindet Kaufkraft trotz Corona

Pirna

Die Aktion Pirna-Gutscheine hat sechs Wochen nach ihrem Start die Erwartungen der Initiatoren übertroffen. Bis Sonntagabend wurden knapp 1.100 Wertschecks im Gesamtwert von rund 58.000 Euro verkauft, teilt das Pirnaer Citymanagement auf DNN-Anfrage mit.

Mit den Gutscheinen soll trotz vieler geschlossener Geschäfte und Gaststätten in der Altstadt Kaufkraft gebunden werden. Die Einkaufsgutscheine, die sich auch als Geschenk eignen, sind in mehr als 60 Läden und Restaurants in der Pirnaer Altstadt vielfältig einlösbar.

Citymanagement Pirna : Einnahmen kommen Händlern zugute

Der Verein Citymanagement Pirna hatte Mitte Dezember 2020 das Gutschein-System ins Leben gerufen, um den örtlichen Einzelhandel und die Gastronomie der Altstadt in Coronazeiten zu unterstützen. Die Wertschecks sind seitdem über die Webseite kauf-in-pirna.de und in der Hauptstelle der Volksbank Pirna eG zu haben.

„Die Einnahmen kommen den Pirnaer Händlern und Gastronomen zugute, die sich als Akzeptanzstellen haben listen lassen“, sagt Robert Böhme, Vorstandsvorsitzender Citymanagement Pirna.

Um Käufer anzuspornen und die Aktion ins Laufen zu bringen, warteten auf die ersten 400 Abnehmer eines 100-Euro-Gutscheins 25 Euro Bonus. Das war möglich, weil die Stadt 25 500 Euro zur Aktion zuschoss.

Von Daniel Förster