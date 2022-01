Haselbachtal

Seit langem soll der Park+Ride-Platz am Haltepunkt Bischheim-Gersdorf ausgebaut werden. Nach jahrelangem Stillstand des Vorhabens kommt jetzt offensichtlich Bewegung in die Sache. Das ist einer Auskunft des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) auf eine Anfrage der DNN zu entnehmen.

Letzte Abstimmungen laufen

„In der Vergangenheit musste die Verfügbarkeit der Bahnflächen geklärt werden. Alle entsprechenden Probleme sind nun ausgeräumt“, erklärt VVO-Sprecher Christian Schlemper. „Nun finden die letzten Abstimmungen zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV), der Gemeinde Haselbachtal und dem VVO zur Finanzierung statt.“

Auch die Haselbachtaler Bürgermeisterin Margit Boden (parteilos) klingt wesentlich optimistischer als noch vor wenigen Wochen: „Dass alles geklärt sei, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Doch wir befinden uns nun auf einem guten Weg.“ Die Deutsche Bahn AG habe der Gemeinde nunmehr einen festen Ansprechpartner in der Angelegenheit benannt, „der sich auch tatsächlich darum kümmert.“

Projekt war zunächst aus Mangel an Flächen gescheitert

In der Vergangenheit war der von vielen Pendlern zwischen Kamenz und Umgebung sowie Dresden ersehnte Park+Ride-Platz an der Verfügbarkeit von Flächen, die sich im Eigentum der Deutschen Bahn AG befinden, gescheitert. Dies hatte Margit Boden auch zum Ende des vergangenen Jahres noch beklagt, ebenso wie die ständig wechselnden Zuständigkeiten bei dem Bundesunternehmen.

Jetzt beginnen Verkaufsverhandlungen

Jetzt hingegen kann sie vermelden: „Wir werden in nächster Zeit in Verkaufsverhandlungen eintreten.“ Das durch die Gemeinde neu engagierte Planungsbüro habe die Arbeit an dem Projekt aufgenommen. Wann allerdings tatsächlich mit dem Bau begonnen wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Seitens der Deutschen Bahn AG blieb die Anfrage der DNN zum aktuellen Sachstand unbeantwortet.

Haltepunkt bei Dresden-Pendlern beliebt

Der Haltepunkt Bischheim-Gersdorf erfreut sich bei Dresden-Pendlern aus dem Kamenzer Umland und sogar aus der Stadt selbst großer Beliebtheit. Der Grund: er gehört bereits zur Tarifzone 31 (Radeberg). Bei der Fahrt in die Landeshauptstadt muss daher nur eine Zonengrenze überschritten werden – von Kamenz aus sind es zwei. Die Ersparnis „läppert“ sich bei regelmäßiger Fahrt mit der Zeit. Forderungen, die Tarifzone Kamenz aufzulösen und der Radeberger Zone einzuverleiben, blieben bislang erfolglos. Nach der Einführung des S-Bahn-Verkehrs zum Fahrplanwechsel hat die Bedeutung des Haltepunktes Bischheim-Gersdorf noch weiter zugenommen.

Von Uwe Menschner