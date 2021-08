Meißen

1200 Euro geschenkt, jeden Monat, drei Jahre lang. Dennis Dettmer hat Glück. Der Bundeswehrsoldat aus Meißen ist einer von 122 Deutschen, die im Rahmen des Pilotprojekts Grundeinkommen seit 1. Juni monatlich 1200 Euro erhalten, ohne etwas dafür tun zu müssen.

Mehr als zwei Millionen Personen hatten sich um die Teilnahme beworben, erklärt der Verein „Mein Grundeinkommen“, der hinter dem Projekt steht. Gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) will der Verein in einer Langzeitstudie untersuchen, wie sich ein bedingungsloses Grundeinkommen auf das Leben der Menschen auswirkt. „Bis zur Entscheidung habe ich niemandem etwas von der Sache erzählt“, sagt Dennis Dettmer. „Weil ich dachte, das wird sowieso nichts.“ Als er dann erfuhr, dass er ausgelost wurde, habe er es selbst kaum glauben können.

„Finanziell unabhängiger werden“

Mit Ende des Projekts wird der Soldat 43.200 Euro erhalten haben. Was er damit vorhat? „Finanziell unabhängiger werden“, sagt der 28-Jährige. Aktuell verdient er 2100 Euro netto. Mit dem zusätzlichen Geld wolle er Kredite abbezahlen, unter anderem für sein Auto, vielleicht eine große Reise mit seiner Freundin machen und Geld an eine Kinderhilfsorganisation oder die Seenotrettung spenden. „Der Rest wird beiseite gepackt.“

Zwei Grundeinkommen stehen schon auf Dennis Dettmers Kontoauszügen. Da es sich bei dem Geld um eine Schenkung handle, müsse er keine Steuern zahlen und dem Finanzamt auch nichts weiter melden, erklärt er. Das Geld, dass er und die 121 anderen Teilnehmer monatlich erhalten, stammt laut den Projektinitiatoren aus Spenden von rund 181.000 Privatpersonen. Durch die private Finanzierung soll die Langzeitstudie politisch unabhängig bleiben.

Wie verändert ein bedingungsloses Grundeinkommen das Leben?

Was bewirkt es bei den Menschen, wenn sie regelmäßig und bedingungslos einen Geldbetrag erhalten, der das Existenzminimum deckt? Entwickeln sie mehr Gemeinsinn? Wagen sie mutigere Entscheidungen? Leiden weniger von ihnen an Burnout? Wird ihr Arbeitsalltag angenehmer oder hängen sie ihren Job an den Nagel? Diesen Fragen wollen die Macher der Studie nachgehen. Dafür befragen sie Dennis Dettmer und die anderen Projektteilnehmer im Laufe der drei Jahre immer wieder.

Um zu überprüfen, ob mögliche Veränderungen vom Grundeinkommen herrühren, vergleichen die Forscher die Ergebnisse mit einer anderen Gruppe, deren Mitglieder kein zusätzliches Geld bekommen. Für die Frage, was sich bei den Probanden im Laufe der drei Jahre psychologisch tut, begleiten neben dem DIW auch Wissenschaftler der Wirtschaftsuniversität Wien, der Universität zu Köln und der Technischen Hochschule Köln die Studie.

Bis 2030 der Bundeswehr verpflichtet

„Ich vermute nicht, dass sich viel verändern wird bei den Leuten“, sagt Dennis Dettmer. „Die, die arbeiten, werden weiter arbeiten und vielleicht versuchen, sich selbstständig zu machen. Einige werden sich Wünsche erfüllen oder was spenden.“ Dass Teilnehmer im Laufe der Studie ihren Job kündigen, weil sie durch das Grundeinkommen finanziell unabhängig sind, glaubt der 28-Jährige dagegen nicht. Er selbst habe nie daran gedacht.

Wobei es bei ihm auch kaum Spielraum für berufliche Veränderungen gibt: Als Soldat ist Dennis Dettmer bis 2030 der Bundeswehr verpflichtet – womit er auch kein Problem zu haben scheint. „Ich diene meinem Land und das mache ich gerne“, sagt er. Aktuell ist Dettmer im hessischen Frankenberg-Eder stationiert. Als Feldwebel bildet er andere Soldaten aus, arbeitet im Büro und bedient Bundeswehrfahrzeuge. Damit er nicht mehr so weit pendeln muss, versucht er derzeit eine Kaserne näher der Heimat in Meißen zu finden.

Arbeit: „Mehr als nur Geld verdienen“

Neben seiner Arbeit als Soldat ist der junge Mann als Versicherungsmakler tätig, an den Wochenenden engagiert er sich bei der freiwilligen Feuerwehr in Meißen. Arbeit beutet für ihn nicht nur Geld zu verdienen, sagt Dettmer, sondern auch anderen Menschen zu helfen.

Was nach der Studie kommen soll Mit ihrer Studie wollen der Verein „Mein Grundeinkommen“ und das DIW zunächst Aussagen darüber treffen, wie das bedingungslose Grundeinkommen bei Menschen zwischen 21 und 40 Jahren in aus Ein-Personen-Haushalten und mit mittlerem Einkommen wirkt. Sollte das Grundeinkommen bei ihnen deutliche Effekte erzielen, wollen die Projektleiter zwei weitere Studien durchführen lassen. In der zweiten wird aus den zusätzlichen 1200 Euro ein Mindesteinkommen: Teilnehmer, die weniger als 1200 Euro verdienen, bekommen dann die Differenz ausgezahlt. Die Erhebung soll prüfen, wie stark die Effekte aus der Primärstudie sind, wenn es statt mehr Geld nur mehr finanzielle Sicherheit gibt, die die Allgemeinheit aber weniger kostet. Die dritte Studie sieht ein bedingungsloses Grundeinkommen mit simulierter Besteuerung vor. Das heißt: Alle Teilnehmer erhalten monatlich 1200 Euro, die sie mit einer künstlichen Steuer von 50 Prozent auf ihre sonstigen Einkünfte verrechnen müssen. Am Ende bekommen sie die Differenz ausgezahlt. So wollen die Projektleiter untersuchen, wie ein realistisches Finanzierungskonzept für ein Grundeinkommen aussehen kann.

Wie er sich in drei Jahren sieht, wenn die Pilotstudie beendet ist? „Schuldenfrei“, sagt der Bundeswehrsoldat. „Und vielleicht habe ich angefangen, ein Häuschen zu bauen.“ Von Prognosen hält der Meißner jedoch nichts. Drei Jahre seien schließlich eine lange Zeit. Was die Zukunft bringt, wisse er nicht. „Aber ich lasse mich überraschen.“

Von Laura Catoni