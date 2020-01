Idylle in Großschirma – Zu Hause bei Operettensänger Elmar Andree

Großschirma

Idyllische Dorflandschaft ringsum, eine gute halbe Autostunde von Dresden entfernt: Auf den ersten Blick ist das Haus von Elmar Andree und seiner Frau Cordula hinter dem des einzigen unmittelbaren Nachbarn nur schwer zu entdecken. Die Auffahrt ist unscheinbar. Vor nicht allzu langer Zeit war es nur eine Wiese. Freundlich begrüßt der Bass-Bariton der Dresdner Staatsoperette seine Gäste am gusseisernen Tor, lädt sogleich zu einer Runde über den kleinen Hof ein, auf dem neben ihm und seiner Frau Cordula auch Zwerghühner, Tauben und 14 Bienenvölker wohnen.

Landidylle pur

Das Grundstück mit dem alten Fachwerkhaus in Großschirma gehört dem in Altlandsberg geborenen Sänger schon seit 22 Jahren. Damals war er am Theater in Freiberg engagiert und fest entschlossen, sich hier einen lang gehegten Traum zu erfüllen. Seitdem ist das Leben auf dem Land für ihn Hobby und Lebensaufgabe zugleich geworden. Etwa zweimal in der Woche fahren er und seine Frau von der Zweitwohnung in der Dresdner Innenstadt nach Großschirma, tauschen Großstadthektik gegen das Gurren der Tauben auf dem Scheunendach.

Fernab vom Bühnen-Glamour der Staatsoperette kann Elmar Andree auf dem kleinen Anwesen mitten auf dem Feld einfach nur Mensch sein. Er und seine Frau sind heute für den Rundgang mit den DNN direkt aus Dresden hergefahren. Die Leidenschaft, mit der sie dieses ruhige Fleckchen Erde seit vielen Jahren pflegen, wird im Gespräch schnell spürbar.

Der Blick aus dem Fenster des um 1840 erbauten Fachwerkhauses ist Landidylle pur. Der Hahn kräht zur Begrüßung gern auch mal am Nachmittag. In der Scheune zeigt der Hausherr stolz seine beiden Traktoren, Baujahr 1956 und ’59, einen davon hat er ebenso wie die Freude am Imkern vor zehn Jahren aus dem Weingebiet in Rheinhessen mit nach Sachsen gebracht. „Die Traktoren sind noch funktionstüchtig und werden von uns genutzt“, verrät Elmar Andree stolz, nur unterbrochen von den Nachbarshunden, die sich abwechselnd bellend ins Gespräch einklinken.

Auf dem Hof leben auch Zwerghühner. Quelle: Dietrich Flechtner

Insgesamt vier Hektar und das Gartengrundstück umfasst der kleine Hof. Im Zuge der Bodenreform seien die kleinen Höfe einst nebeneinander angelegt worden, erklärt der Sänger. Er hat sich intensiv mit der Geschichte seines Hauses beschäftigt, hat im Zuge der Sanierung auf der Gemeinde auch alte Baupläne herausgesucht. Die Felder ringsum hat er inzwischen verpachtet, die Fütterung der Hühner funktioniert voll automatisch. So macht moderne Technik heute das Leben zwischen Stadt und Land überhaupt erst möglich.

„Zusammenschieben und neu bauen!“

Denn ganz auf die Stadtwohnung verzichten möchte Elmar Andree, der vor Weihnachten noch als Vater in Humperdincks „Hänsel und Gretel“ an der Staatsoperette zu sehen war und derzeit für die Premiere von „Banditen“ probt, schon allein aus beruflichen Gründen nicht. Als er und seine Frau vor 22 Jahren nach Großschirma kamen, war das Haus komplett kaputt. Bis heute haben sie die Worte eines Nachbarn im Ohr, der damals zu ihnen sagte: „Zusammenschieben und neu bauen!“ Das sei die einzige Möglichkeit. Das Paar aber entschied sich anders. Stück für Stück und in kleinen Schritten haben sie den entkernten Rohbau in ein gemütliches Heim verwandelt.

Zur Galerie Zu Hause bei Elmar Andree

Alle Räume sind von dicken Balken durchzogen. Der moderne Fernseher wirkt im Wohnzimmer im Erdgeschoss beinahe wie ein Fremdkörper. Die tiefe Zimmerdecke ist noch original Biedermeier. Hinter dem Esstisch stehen ein Bücherregal und ein Teil einer alten Hellerauer Schrankwand. „Die fügt sich hier gut ein, denn sie trägt in den engen Räumen nicht allzu sehr auf“, sagt der Hausherr. Bis auf zwei Sofas im Dachgeschoss haben die Andrees alle Möbel im Haus von Freunden und Bekannten geschenkt bekommen – ein buntes Sammelsurium, das seine eigene Gemütlichkeit ausstrahlt. „Die Leute werfen so viel weg, daher war es gar nicht nötig, etwas Neues zu kaufen“, sagt Elmar Andree.

Inzwischen holt seine Frau Cordula in der Küche den Kuchen aus dem Ofen. Auch hier stapeln sich in den Holzregalen Teller, Tassen und Schüsseln unterschiedlichster Dekors. Cordula Andree füllt eine bauchige, bunt gemusterte Kanne mit frischem Kaffee und stellt sie zum Kuchen auf ein Tablett. Ihr Mann führt indessen den Hausrundgang fort. Im ersten Stockwerk sind die alten Holztüren noch original. Die Beschläge stammen aus dem Barock, wie der Sänger erklärt. Er öffnet die Tür zu einem der Schlafräume und muss sich ducken, um nicht mit dem Kopf an den Deckenbalken anzustoßen. „Die Decken sind sehr niedrig, ich passe gerade so hinein“, sagt er und geht zum Beweis einen Schritt weiter.

„Ohne das Haus wäre ich gar nicht mehr Sänger

Als er und seine Frau das Haus gekauft haben, konnten sie von der Küche bis ins Dachgebälk schauen. Inzwischen führt eine schmale Holztreppe vom Erdgeschoss bis unter den Giebel. Hier befindet sich der zweite, etwas geräumigere Wohnraum. In der Couchecke steht ein kleiner Kamin. Unter den Deckenbalken schwingt eine Hängematte. „Die wird auch von unseren Gästen gern genutzt“, sagt Elmar Andree. Ohne die Hilfe von Freunden und Familie wäre aus dem Haus nicht das geworden, was es heute ist. „Ich hatte eigentlich keine Ahnung vom Bauen. Aber mein Schwiegervater und mein Schwager sind beide Bauingenieure, vieles habe ich mir angelesen“, erzählt er in charmantem Berliner Slang.

Mit der Hilfe von Freunden und der Familie ist der Hof ein Schmuckstück geworden. Quelle: Flechtner

So sei es möglich gewesen, den alten Hof ohne Kredit zu renovieren. Dass das nicht immer leicht war, geben er und seine Frau offen zu. Besonders in den sechs Jahren, in denen Elmar Andree in Mainz engagiert war. Die beiden Kinder – heute 20 und 24 Jahre alt – waren damals noch klein. Um mit dem Umbau voranzukommen, musste die Familie in dieser Zeit über 500 Kilometer weit zur Baustelle für ihr Traumdomizil auf dem sächsischen Land pendeln.

Cordula Andree holt schnell ein altes Fotoalbum hervor, in dem sie den Bauprozess Schritt für Schritt festgehalten hat. Sie zeigt auf Bilder, die das Haus noch als schwarz-weiße Ruine zeigen. „Das wollte damals keiner haben“, sagt ihr Mann. Richtig wohnlich geworden ist es erst seit 2010, als die Andrees zurück nach Dresden kamen und in Großschirma ihr Landidyll bezogen haben. Von Anfang an war es für den Hausherrn viel mehr als nur ein Heim: „Ohne das Haus wäre ich gar nicht mehr Sänger“, sagt er überzeugt. „Ich schalte hier ab von der Bühne – sehe bei der Arbeit in Haus und Garten hinterher, was ich gemacht habe.“ Nicht nur das Bauen hat er auf dem Hof gelernt, auch mit alten Obstsorten beschäftigt er sich, seit er das Fachwerkhaus gekauft hat. Im Vorgarten steht eine Apfelsorte aus Dresden, die Andree selbst veredelt hat. Sie trägt den schönen Namen Maibiers Parmäne.

Zur Person Elmar Andree ist seit 2010 Bass-Bariton an der Staatsoperette Dresden, derzeit spielt er wieder den Ursus in „Der Mann mit dem Lachen“, ab Februar ist er in der Partie des Baron von Campotasso in „Die Banditen“ zu sehen. Andree studierte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Schon während des Studiums debütierte er in der Titelrolle der Oper „Die Hochzeit des Figaro“ an der Komischen Oper Berlin, wo er später fest engagiert wurde. 1995 bis 98 gehörte er zum Ensemble des Mittelsächsischen Theaters Freiberg, 1998 bis 2004 war er Ensemblemitglied am Staatstheater Mainz.

Das alles erzählt er entspannt bei Kaffee und Kuchen unterm Dach. Als Tisch zwischen den zwei Sofas dient ein uralter Koffer. Wie fast alles in dem Haus hat auch dieser seine eigene Geschichte. „Er gehörte meinem Urgroßvater – er hat bei Karl Hendrich Bunzlau gearbeitet, was hier auf dem Koffer auch noch steht“, sagt Elmar Andree, schiebt das Geschirr ein Stück beiseite und zeigt die Aufschrift.

Das Wohnzimmer des Hauses. Quelle: Flechtner

Nicht nur er und seine Frau, auch die Kollegen fühlen sich in seinem Haus auf dem Land richtig wohl. Manche kommen jeden Sommer für ein paar Tage raus und helfen bei den anstehenden Bauarbeiten oder versorgen die Tiere, wenn Andrees für zwei Wochen zum Urlaub an die Ostsee fahren. Gern laden sie Freunde aufs Land ein, um gemeinsam zu kochen und zu schwatzen. Auch Weihnachten hat die Familie schon in Großschirma gefeiert. Dieses Jahr jedoch musste Elmar Andree um diese Zeit als Doolittle in „My Fair Lady“ auf der Bühne stehen. Stattdessen haben sie Silvester auf dem Land gefeiert – zusammen mit ihren Zwerghühnern, den Tauben und den Bienenvölkern.

Von Nicole Czerwinka