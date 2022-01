Großputz in Katharinen-Kirche Kesselsdorf

Wilsdruff

Ein halbes Jahr lang durften nur die Handwerker in die evangelische St.-Katharinen-Kirche in Kesselsdorf. Jetzt ist die Innensanierung zum größten Teil abgeschlossen. An diesem Sonnabend rücken Gemeindemitglieder mit Besen, Lappen und Wischeimern zum großen Kirchenputz an. Tags darauf, am 2. Sonntag nach Epiphanias, 10.15 Uhr, können sie wieder Gottesdienst feiern.

Im Gemeindehaus auf dem Pfarrhof nebenan, wohin sie sonst in solchen Fällen ausweichen konnten, ging es diesmal nicht. Wegen der Corona-Abstandsregel hätten da nur 15 Besucher hinein gedurft. Die anderen hätten sie wieder nach Hause schicken müssen. „Das wollten wir nicht“, sagt Volker Geisler. Der 57-jährige Olbernhauer mit üppigem Vollbart und Stirnglatze ist seit 1999 hier Gemeindepfarrer. Also hatten sie längere Wege nach Wilsdruff oder Grumbach.

Außenansicht der St.-Katharinen-Kirche in Kesselsdorf. Ihre heutige Gestalt gab ihr 1725 George Bähr. Quelle: Tomas Gärtner

Von George Bähr umgebaut

St. Katharinen oben auf der südlichen Anhöhe über der 3400-Einwohner-Ortschaft, die seit 2001 zu Wilsdruff gehört, hat eine Besonderheit: Im 18. Jahrhundert hat George Bähr (1666–1738), Baumeister der Dresdner Frauenkirche, das spätmittelalterliche Vorgängerkirchlein ganz im Barockstil umgebaut. Der Bauvertrag dazu ist als Kopie in einer Vitrine in der Braunsdorfer Loge auf der Südseite ausgestellt, zusammen mit Abendmahlskanne, Dachziegeln und einem historischen Gesangbuch.

Neuer Altarraum, höhere Wände

Im Osten hat er einen neuen Altarraum angefügt, einen neuen Turm drübergesetzt und die Wände um mehrere Meter erhöht, so dass eine zweite Empore hineinpasste. „Ursprünglich wollte er einen Zentralbau aus ihr machen, ähnlich wie in Schmiedeberg oder bei der Frauenkirche“, erzählt Pfarrer Geisler. „Für die Verbreiterung hätten aber die dicht neben den Mauern Begrabenen umgebettet werden müssen. Das ging mit der Gemeinde damals nun gar nicht.“ Doch auch im rechteckigen Grundriss ordnete George Bähr Kirchenbänke und Emporen so geschickt an, dass die Besucher dicht beieinander rings um das Altargeschehen versammelt sitzen. „Noch heute ist die Akustik so hervorragend, dass wir keine Mikrofonanlage brauchen“, sagt Pfarrer Geisler.

Er deutet hinauf zur Decke. „Das Werk eines Italieners, Jacob Antoni Travella.“ Dort und in den Wänden hatten sich riesige Risse gebildet. Die hat der Maler im vergangenen Jahr ebenso entfernt wie oben an den Wänden und diesen Flächen einen neuen Anstrich verpasst.

Mehr Platz in den neuen Bänken

Bereits 2017 musste die Gemeinde den Fußboden unter den viel zu feuchten Sandsteinplatten trockenlegen lassen. Auch ein Teil der Kirchenbänke ist äußerlich unauffällig durch neue ersetzt worden. Bei denen sind die einst senkrechten Lehnen ein wenig geneigt, die Sitzfläche größer. Die Bänke sind etwas auseinandergerückt, wozu zwei Reihen entfernt wurden. Nun haben die Knie der Besucher mehr Platz. Das authentische Sitzerlebnis von vor 297 Jahren hat man noch in den bemalten Originalen der drei ersten und der letzten Reihe, die drin geblieben sind.

Taufstein-Deckel restauriert

Im Altarraum haben die beiden Dresdner Restauratoren Elke Schirmer und Oliver Ander das Lesepult und den Deckel des Taufsteins aus Holz repariert, Farbe und Vergoldung erneuert. Wieder ist das Innere seiner ursprünglichen George-Bähr-Gestalt ein Stück näher gekommen. Damit begonnen hatte Pfarrer Wolfgang Stempel bereits 1946. Er ließ Restaurator Willi Trede die Jahrzehnte zuvor übertünchte Marmorstruktur-Bemalung des Barock wiederherstellen. Gut möglich, dass er damit auch dem menschenfeindlich nationalistischen Geist seines Vorgängers eine freundlichere Tradition entgegenstellen wollte, mutmaßt Volker Geisler. Pfarrer Roch sei fanatischer Nationalsozialist und „Deutscher Christ“ gewesen. Noch am 20. April 1945 soll er zu Hitlers Geburtstag einen Gottesdienst gefeiert haben. Die sächsische Landeskirche habe ihn nach Kriegsende entlassen.

Eule-Orgel wird gereinigt

Dem hölzernen Kanzelaltar indes fehlt zum vollständig barocken Original die Orgel, die ihn einst krönte – ganz in protestantischer Tradition. 1878 ließ die Gemeinde ihr neues Instrument aus der Bautzener Eule-Werkstatt auf die gegenüberliegende Westseite versetzen, wofür ein extra Anbau nötig war. Die Orgelbauer aus der Werkstatt von Ekkehart Groß in Waditz haben alle Pfeifen ausgebaut, um sie zu reparieren und zu reinigen. „Bis zum Beginn der Winterferien soll sie wieder drin sein“, sagt Pfarrer Geisler.

Katharinen-Skulptur als ältestes Stück

Auch eine Holzskulptur der Heiligen Katharina, Namenspatronin der Kirche, soll bald auf ihr Podest neben der Tür an der Nordseite zurückkehren. „Sie war wahrscheinlich Teil eines Flügelaltars aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Das älteste Stück, das wir haben.“ Die Hände sind ihr allerdings verlorengegangen, mit ihnen auch ihre Attribute, das zerbrochene Rad und das Schwert.

Geschnitzte Katharina gerettet

Im 19. Jahrhundert muss die Kirchgemeinde das Interesse an gotischer Holzschnitzerkunst verloren haben und schaffte sie auf den Dachboden. Von dort barg sie später der Sächsische Altertumsverein. In dessen Depoträumen in Dresden wäre sie wie viele andere Kunstwerke während der Bombenangriffe im Februar 1945 verbrannt, hätten Mitarbeiter sie nicht zuvor in die Meißner Albrechtsburg ausgelagert.

Nach ihr gefahndet und sie wieder zurückgeholt hat Geislers Vorgänger, Pfarrer Wolfgang Baetz, in den 1990er Jahren, in den Staatlichen Kunstsammlungen. Die haben sie der Gemeinde als Dauerleihgabe überlassen.

Im Laufe dieses Jahres folgen die restlichen Malerarbeiten, die ohne Gerüst möglich sind, wie Pfarrer Geisler sagt. Nötig sei ein Gerüst jedoch am Altar, wenn der restauriert wird – drei Wochen nach Ostern.

Von Tomas Gärtner