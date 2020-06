Dresden

Mit der Öffnung der Grenze nach Tschechien am Freitag soll nun auch der grenzüberschreitende Bus- und Fährverkehr so schnell als möglich wieder in Betrieb gehen. Bereits ab Sonnabend wird die Fähre zwischen Schöna und Hřensko übersetzen. Auch das Wanderschiff des Regionalverkehrs Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bedient wieder den Halt in Hřensko.

Die Busse der Linie 398 von Teplice nach Dresden fahren ab sofort zunächst wieder bis Zinnwald und haben dort Anschluss in Richtung Landeshauptstadt. Ab 27. Juni rollen die Busse wieder durch. Die Fahrradbus-Linien 242 und 245 fahren ab 13. Juni wieder planmäßig in die Tschechische Republik.

Im Bahnverkehr bleibt es trotz der früheren Öffnung der Grenzen dabei, dass die Züge der Nationalparkbahn erst ab 15. Juni wieder nach Tschechien rollen. Die Linie nimmt am Sonnabend zunächst nur den Verkehr auf dem Abschnitt zwischen Sebnitz und Krippen auf.

seko