Bislang war der an die Region Dresden grenzende Kreis Ústí noch von der Reisewarnung wegen Covid-19 ausgenommen – nun hat Deutschland offenbar auch hier angesichts der hohen Infektionszahlen nachgezogen. Wie der tschechische Außenminister Tomáš Petříček über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, habe Deutschland beschlossen, die beiden bisher von der Reisewarnung ausgenommenen Kreise Aussiger Region und die Mährisch-Schlesische Region nun ebenfalls als Risikogebiete auszuweisen.

Allgemein gilt: Wer aus einem Risikogebiet in Tschechien nach Deutschland einreist, unterliegt der Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt, der Pflicht zur häuslichen Absonderung sowie der Testpflicht laut der Sächsischen Quarantäne-Verordnung. Ausgenommen sind lediglich Grenzpendler, die also im jeweiligen Nachbarland arbeiten. Um ihnen und beispielsweise diplomatischem Personal entgegen zu kommen, wurden die Ausnahmen von den genannten Pflichten für diese Personengruppen, die bereits im März galten, wieder in die Sächsische Quarantäne-Verordnung aufgenommen.

Damit ist der kurze Abstecher über die Grenze, beispielsweise zum Wandern in die Böhmische Schweiz oder zum Kauf von Zigaretten, Alkohol oder Benzin zwar grundsätzlich möglich – aber angesichts der entsprechenden Auflagen der Coronaverordnung und den damit verbundenen Pflichten wenig bis gar nicht erstrebenswert. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) hatte mehrfach an die Verantwortung der Menschen bei Reisen ins Risikogebiet appelliert.

