Coswig

„Wir sind bereit, Ihre Fragen zu Unklarheiten aufzuklären“, betonte Coswigs Oberbürgermeister Thomas Schubert (parteilos) gegenüber dem Stadtrat. Auf dessen Tagesordnung stand diese Woche eine Informationsvorlage zur Coswiger Einlage bei der Greensill Bank. Bei ihr hatte die Stadt im Dezember 2,5 Millionen Euro für sieben Monate angelegt. Doch nun ist die Bank Pleite.

Dutzende Kommunen sind betroffen

Am 16. März diesen Jahres wurde am Amtsgericht Bremen das Insolvenzverfahren auf Antrag der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) eröffnet. Einen Tag darauf informierte die Stadtverwaltung den Ältestenrat. Denn auch Coswig ist von der Insolvenz der Bank betroffen. Anwaltliche Unterstützung wurde bereits eingeholt. Zudem stehe die Verwaltung im Austausch mit anderen Kommunen, um sich über das weitere Vorgehen abzustimmen. Bundesweit sind dutzende Kommunen von der Bankenpleite betroffen.

Unklar ist, was nun mit Coswigs Einlagen geschieht. Einige Stadträte befürchten, dass die Kommune leer ausgeht. „Wir wollen der Transparenz Genüge tun“, versicherte Coswigs OB in der Einleitung seiner Informationsvorlage am Mittwoch und bot an, „regelmäßig über das Insolvenzverfahren zu berichten.“ Jedoch handelt es sich dabei teilweise um nicht-öffentliche Informationen, da auch andere Gläubiger an dem Verfahren beteiligt sind, erklärte Schubert.

Mündlich wollte Schubert nicht auf die zahlreichen Fragen der Stadträte antworten. Er bat um Verständnis, denn er wolle möglichst korrekt antworten. Außerdem hätten seine Antworten zum Teil juristische Relevanz. Er versprach, schriftlich zu antworten. Bei grundlegenden Fragen verwies der Oberbürgermeister auf seine Informationsvorlage: „Das steht alles in der Präsentation.“

Anlage zur Vermeidung von Negativzinsen

Diese ist auf der Internetseite www.coswig.de öffentlich. Unter dem Reiter Rathaus im Unterpunkt Stadtrat befindet sich eine Schaltfläche, die zum Ratsinformationssystem leitet. Dort kann die Informationsvorlage zur Greensill Bank in der Tagesordnung der Stadtratssitzung vom 14. April 2021 gefunden werden oder per Textsuche unter ihrem Titel: „VO/0194/21/IFO“.

In besagter Vorlage ist zu lesen, dass es der Stadt nicht auf Zinserträge, sondern auf die Vermeidung von Negativzinsen ankam. Und weiter: Der vereinbarte Zinssatz der Geldanlage belief sich auf 0,03 Prozent pro Jahr. Zum Zeitpunkt der Anlageentscheidung sei die Bank bei den durch die verschiedenen Makler übermittelten Zinskonditionen durchgängig mit A- bewertet worden, ein durchschnittlicher bis guter Wert.

Bereits bei der nächsten Stadtratssitzung wird der Oberbürgermeister etwa zwei Dutzend Fragen der Stadträte schriftlich beantworten. Schon jetzt steht fest: Diese Insolvenz wird die Verwaltung und Kommune noch einige Zeit beschäftigen. Ein Insolvenzverfahren kann durchaus drei bis zehn Jahre andauern.

Von Sören Hinze